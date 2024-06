Kevin Spacey sugiere que Carlos III le envió mensaje de apoyo durante escándalo sexual

El actor Kevin Spacey dio a entrever que el rey Carlos III le envió un mensaje de apoyo cuando él se vio envuelto en el escándalo de abuso sexual por el cual fue a juicio. Sin embargo, no dio detalles sobre el monarca en este asunto porque “no quiero arrastrarlo a todo esto”.

New York Post publicó que así lo dijo el artista este martes en entrevista con Piers Morgan cuando este le preguntó si el rey tuvo algún acercamiento a él tras las acusaciones de abuso sexual. La consulta fue porque antes de las acusaciones en su contra, Su Majestad nombró lo nombró caballero.

Ante la consulta de Morgan, el actor contestó: “No, no he tenido noticias suyas directamente, no”. El entrevistador insistió “¿Pero a través de otras personas?”, a lo que Kevin Spacey dijo: “Eso puede ser cierto”.

El presentador persistió preguntando si el monarca le envió un mensaje a través de alguien y fue allí cuando Spacey dijo: “Escuché un mensaje, sí, y estoy muy, muy agradecido por eso”.

“¿Un mensaje de apoyo?”, continuó Morgan, lo que instó a una confirmación por parte del actor, de 64 años. No obstante, Spacey resaltó que: “Sí, pero mira, no quiero arrastrarlo a todo esto”.

Kevin Spacey y su título de caballero

El actor Kevin Spacey camina afuera del Tribunal de la Corona en Southwark, Londres, el lunes 17 de julio de 2023.

The Post recordó que en junio del 2016, el rey Carlos III otorgó a Spacey el título de caballero honorario. En ese entonces, el monarca todavía era príncipe.

En el 2017 comenzaron las acusaciones de abuso sexual en contra del actor. Lo acusaron de delitos sexuales en contra de cuatro hombres entre el 2004 y el 2013, por lo que le imputaron nueve cargos. No obstante, en el 2023 lo declararon inocente y lo absolvieron de estos delitos.

El citado medio publicó que en la conversación con Morgan, Kevin Spacey también habló sobre su buena relación con el príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell, quienes a su vez tenían vínculo con Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de delito sexual, y quien falleció estando en prisión.

No obstante, en la misma entrevista, Spacey aclaró que solo vio al príncipe Andrés una vez cuando fue al Palacio de Buckingham, invitado por Bill Clinton. “Nunca lo había visto antes y no lo he visto desde entonces, así que ese es el contexto. Luego el presidente y yo fuimos a Blackpool”.