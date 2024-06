Le llueven las ofertas: Carla Jara rechaza dos contratos millonarios con CHV y estaría en la mira de Canal 13

Tras vivir un repentino y triste término matrimonial, producto de una tercera persona involucrada, Carla Jara se convirtió en la Shakira chilena, facturando con abundancia y amiga de las grandes artistas, como La Bichota, Karol G.

Es por eso, que ahora la exMekano se puede dar el lujo de elegir con pinzas los proyectos en los cuales quiere trabajar, rechazando dos millonarias ofertas de CHV.

Así lo contaron en el programa Sígueme, desclasificando que Carla Jara fue tentada a participar en la próxima edición de Top Chef Vip, por una suma de tres millones de pesos semanales. Sin embargo, ella dijo que no.

Tras ello, volvieron a la carga para tenerla en sus filas -luego de la exitosa entrevista que dio en Podemos Hablar, también por una millonaria suma de dos ceros- pero, nuevamente declinó a la propuesta. Esta correspondía a Gran Hermano Chile 2, reality grabado en Argentina que contará con un grupo de desconocidos y otro de famosos, donde ella era una de las apuestas.

Finalmente, Daniela Aránguiz, reveló otra oferta que prontamente le podría llegar a Carla Jara, aunque probablemente también la rechace. Puesto que según reveló su excompañera de Mekano, estaría “en la lista” para el nuevo y tercer reality consecutivo de Canal 13.

Carla Jara explica por qué rechazó ofertas

Respecto a esto, Jara confirmó a Publimetro que no tiene información, aunque adelantó que se le dificultaría aceptar por el cuidado de su hijo. Misma razón que dio a CHV.

“No pude estar, me complica el horario por mi hijo, así que les expliqué y me entendieron. (Respecto a Gran Hermano) También es verdad, pero no podía dejarlo tantos meses solo”.

Actualmente, Carla Jara se integró como panelista en el matinal Buenos días a todos de TVN, y además, está trabajando en su proyecto personal llamado “Entre copas y amigas”, que realizará vía streming.