“Los Valdivia no tienen buena reputación...”: Claudio Valdivia se refirió a su actual relación con Sabrina Sosa y sobre su cambio de imagen tras “¿Ganar o Servir?”

Claudio Valdivia habló en varias ocasiones con sus compañeros de “¿Ganar o Servir?” sobre algunas polémicas que se ha visto envuelto este último tiempo, entre ellas la pensión de alimentos tras acusación de ser “papito de corazón”.

Según las palabras del exfutbolista a Publimetro, desde que salió del reality piensa que dejó claro que las palabras de Sabrina Sossa no eran de todo ciertas y que logró contar su versión del tema. De hecho, comentó que ahora recibe el cariño del público.

“Estoy agradecido de que la gente me entregue cariño, respeto y me diga palabras lindas. La verdad es que en los últimos años no había sido así. Fui apuntado mucho tiempo como un papito de corazón y la gente me destrozaba en las redes sociales”, expuso en la conversación.

“Luego fui apuntado y señalado como alguien que me joteaba a mi excuñada, entonces también la gente en las redes sociales te asesinan. Los Valdivia no tienen buena reputación... La verdad la gente no te conoce y hoy en día es totalmente distinto y me agrada un poco”.

“Por eso también me he vuelto más cercano a las redes sociales, porque la gente te entrega cariño. O sea, en verdad mi participación en ‘Ganar o Servir’ fue muy positiva y me mostré cómo soy yo en verdad. Y me gusta que... porque en verdad fui yo, no tenía miedo a ser como era y quién soy”, aseguró. “Entonces estoy agradecido del cariño de la gente y me lo hace sentir cuando nos encontramos en la calle”.

Su relación con la mamá de su hijo

Sobre si intentó hacer un lavado de imagen entrando al encierro de Canal 13, Claudio aseguró que él solamente expuso su testimonio con respecto a las acusasiones que realizó Sabrina en su contra.

“Dentro del programa se mencionó el tema de la pensión en una conversación muy natural que tuve con Pangal, en donde conté mi versión, porque yo no lo había hecho. La gente puede obviamente escuchar una o las dos y luego tener un juicio”, expresó.

En esa línea, aseguró que en estos momentos se encuentra tranquilo con ese tema puesto que “hoy en día tengo una muy buena relación con Sabrina. Aclaramos varios puntos”.

Asimismo, comentó que en el diálogo con la mamá de su retoño comentaron que la idea no era exponer los temas familiares públicamente.

“Dada esta conversación madura que tuve con Sabrina, hemos podido limar las asperezas con ella y mantener una linda relación. Finalmente, mi hijo es el más beneficiado de eso”, comentó Claudio a nuestro medio.

Finalmente, el hermano de Jorge Valdivia enfatizó que “yo no firmé un contrato para limpiar mi imagen. Simplemente fui yo, y no me ponía frente a una cámara para decir ‘ya bueno, ahora me están grabando voy a decir esta cosa buena para caer bien afuera’. Imposible. No soy así porque no trabajo en televisión. Tú puedes ver que hay muchos participantes que tienen esa dinámica y que saben en qué momento tienen que decir las cosas. En el caso mío, no, yo soy entrenador de fútbol hace 10 años que no estoy en televisión, por lo tanto no me manejaba muy bien en eso. Así que la respuesta a que si me fui a limpiar la imagen o la de mi hermano es no, debido a que no trabajo en televisión, entonces no conozco los tiempos ni tampoco las cosas que pueden aparecer o le puede caer bien a la gente”, sentenció el exjugador de fútbol.