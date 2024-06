“Me cuesta mucho”: Ángeles Araya sinceró en “Caja de Pandora” la mayor incomodidad que siente tras su paso por Canal 13

“Voy a contar algo que nunca lo he dicho”, fueron algunas de las frases que dejó la entrevista que ofreció la exfigura de Canal 13, Ángeles Araya, en la nueva temporada del programa “Caja de Pandora”, de La Red, que presentó en pantalla a la reemplazante de Camila Andrade en la conducción del espacio, Eva Gómez.

Fue la exanimadora del matinal de la señal de Andrónico Luksic el primer rostro de la renovada “Caja de Pandora”, donde conversó de su paso por la tevé, su actual trabajo en radio Pudahuel, y una inusual historia romántica.

La confesión de Ángeles Araya

“Me cuesta venir a entrevistas. Me cuesta mucho, porque siento que uno siempre ha estado desde el otro lado, como que me intimido, como que voy a decir una brutalidad, como que me cuesta mucho más eso”, sinceró la actual locutora de radio Pudahuel.

Voy a contar algo que nunca lo he dicho. Me cuesta venir a entrevistas, me cuesta mucho, porque siento que uno siempre ha estado desde el otro lado — Ángeles Araya

“Pero hoy día he aceptado invitaciones que me han hecho sentido en el fondo, he ido más a otros programas y lo he pasado bien, como que estoy disfrutando la tele, desde el otro lado”, agregó la periodista, quien en su regreso a la locución radial aseguró sentirse con “más libertad” y más cercana “al público”.

“Desde la animación uno está tan sobreexpuesto, que al final te resguardas mucho más, en cambio de invitado o trabajando en la radio, la libertad es mucho más amplia”, dijo Araya, quien no eludió una consulta relacionada con su supuesta vinculación sentimental con un ejecutivo de Canal 13, que la habría llevado a asumir la conducción de programas en televisión.

Opens in new window Ángeles Araya. Fuente: Instagram @angeles_araya_.

“Cada uno tiene la posibilidad, tiene la libertad de tener la relación con quién quiera, porque el cuerpo es de uno y la libertad la defiendo por sobre todas las cosas. Pero de ahí a vincularte con alguien para hacerte quedar mal a ti, eso me parece que es injusto, es ofensivo y le hace mal al sistema y le hace mal a la sociedad”, explicó.

Sobre el final, la periodista recordó una inusual historia romántica con un médico que atendió a su madre por una enfermedad neurológica, y con quien se reencontró después de 20 años reporteando para un programa televisivo.

“De repente, 8:30 de la mañana, yo al aire, y en el celular caen cien mil mensajes de todos los reporteros. ‘Estay en todos los chat’, y todo el cuento, y uno de los mensajes decía el nombre de él”, contó.