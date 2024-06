Miau Astral rompe el silencio: Niega polémicos correos y arremete contra denunciante al acusar maniobra

Un desahogo de proporciones resultó ser la entrevista a Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales como Miau Astral, luego de la comentada recurso judicial por acoso que interpuso el músico Sergio Infante, situación que de inmediato fue asociada a la serie de Netflix “Baby Reno”, dada la similitud.

Tras estar semanas en el centro de la polémica, la astróloga se pronunció al respecto en conversación con Julio César Rodríguez. De acuerdo a su versión, el tiempo y profundidad de cómo se relacionó con Infante fue bastante mayor a las tres veces que el hombre señala haberla visto.

“Empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses (...) Nosotros conectamos muchas veces durante el día, me iba a ver en el almuerzo, a la hora de once, me iba a ver entremedio de mi trabajo. Estuvo muy pendiente de mí esos meses”, indicó la tarotista. Miau Astral afirmó que el músico le dijo que la amaba.

Luego de esos dos meses, según Consuelo, él “fue muy ambivalente” y le dio un “tratamiento de silencio”, consistente en aparecer y desaparecer de su vida. Acusó al hombre de agregar a sus amigos en sus redes sociales para enterarse de ella y de sindicarla “la culpa de todo”.

Consuelo Ulloa negó los polémicos y numerosos correos que se difundieron en la web, en los cuales, de acuerdo a la versión del denunciante, se cambiaba el nombre. “No es cierto, no entiendo por qué tendría que hacerme cuenta de terceros para hablar con una persona... yo no he escrito ninguno de esos correos, no me he hecho estos correos falsos”, aseguró. Asimismo, desmintió que haya realizado un análisis FODA de esa persona.

En este sentido, repelió las acusaciones al afirmar en la entrevista que ““no está toda la información revelada”, dado que él le habría enviado una serie de mensajes así como respuestas a sus correos.

Además de dar a conocer un intento de femicidio de parte de una anterior pareja, Miau Astral reconoció haber cometido dos errores en la controversia que se generó a partir de la denuncia. La mujer admitió arrepentirse de haberlo funado tiempo atrás y de haberle creído cuando se conocieron.

En esta línea, planteó la posibilidad de que Infante haya “orquestado” una maniobra para perjudicarla, en represalia a aquella funa.

“Creo que esto fue una jugada”

“Francamente, creo que yo no debí haber expuesto en las redes lo que había sucedido con Sergio. Creo que fue un error. Lamentablemente las mujeres que exponemos las violencias que nos hacen los hombres siempre salimos para atrás. Fue un error porque creo que lo que ha sucedido estas semanas no ha sido justicia sino que una devuelta de mano”, sinceró.

“Creo que esto fue una jugada. Que esto haya terminado escalando a los medios de comunicación tiene que ver con que esta persona utilizó sus redes”, manifestó.

“Otro error fue haber confiado en una persona que no me estaba diciendo la verdad (...) Fue un error mío haber sido muy ingenua y haber creído realmente en lo que se me estaba diciendo y no haber sido un poco más cauta, haber puesto un poco más de límites a la intensidad de esta persona”, argumentó Miau Astral.