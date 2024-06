“No calienta a nadie”: La crítica de Sergio Rojas a posible participante de Top Chef VIP

Tras el éxito de la primera temporada de Top Chef Vip, programa de CHV que tuvo a Belén Mora como su flamante ganadora, ahora se dieron a conocer a algunos de los participantes que podrían colgarse el delantal blanco y comenzar a picar la cebolla fina, fina, tal como les gusta al exigente jurado.

Según contaron en el programa Que te lo digo de Zona Latina, se trataría de las exparticipantes de Gran Hermano Constanza Capelli, quien ganó el reality, y la segunda finalista Scarlette Gálvez, conocida también como Eskarcita.

Además, se integraría al grupo los actores Javiera Acevedo, Luis Gnecco y Teresita Reyes.

Si bien, desde CHV aún no quieren revelar la fecha del lanzamiento, señalando que el programa se está cocinando a fuego lento, todo indica que podría ser para el segundo semestre.

Pero, a falta de fecha, continúan los nombres de los posibles nuevos participantes. Entre ellos, destaca la periodista Magdalena Montes. Fichaje que a Sergio Rojas no le pareció para nada, puesto que encontró que “no calienta a nadie”.

“No calienta a nadie. Es como Guaguito (Michael Roldán), como Gino Costa, como Simón Oliveros. Son tan buenos, pero pasan en la vida no haciéndole daño a nadie, muy tranquilos, de peras caídas. Por eso Magdalena no sigue brillando en la televisión. Es una mujer que se la puede haber llevado el viento o el tiempo, y la gente como que no se da ni cuenta”, despotricó.

Magdalena Montes (nesca)

El primer confirmado

El portal Lima Limón habló con González, quien manifestó su felicidad por ser parte del programa. “Estoy feliz la verdad, es un desafío, me encanta la cocina así que con toda la disposición para aprender de los grandes jurados (...) en mi casa cocino lo básico, pero no manejo técnicas así que voy a tener que ponerme a estudiar pronto”, comentó.

Él aseguró que va con su mentalidad disciplinada a la competencia, y que estudiará harto para llegar a su cometido. “Partimos con clases pronto así que (iré) aprendiendo lo que pueda porque es un mundo nuevo. Si bien yo estoy acostumbrado a la rigurosidad, el entrenamiento, este es un ambiente totalmente nuevo, pero me gusta mucho cocinar y comer también jajaja”, agregó González.