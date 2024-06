“Para nadie es bueno estar sin pega”: Vanesa Borghi se suma a “¿Quieres ser mi socio?” y habla sobre la salida de Francisco Kaminski

La reconocida presentadora argentina Vanesa Borghi ha sido confirmada como la nueva conductora del programa “¿Quieres ser mi socio?” de La Red, reemplazando a Francisco Kaminski. Este cambio ocurre en medio de la controversia que envuelve a Kaminski tras su mediático quiebre con Carla Jara, lo que habría precipitado su salida del espacio televisivo.

PUBLICIDAD

La noticia fue dada a conocer este fin de semana por el periodista Hugo Valencia, quien utilizó sus redes sociales para anunciar el cambio, señalando que Borghi tomaría las riendas del show junto al empresario Iván Martínez. Esta decisión llega después de varias semanas de especulación y rumores sobre el futuro de Kaminski en el programa.

La comunicadora también confirmó la noticia en sus redes sociales, indicando que ya había comenzado las grabaciones del programa.

En una entrevista con el programa “Que te lo digo”, Vanesa Borghi habló abiertamente sobre su llegada al programa. “Todo el mundo y todos los que están acá, delante y detrás de cámara, es un placer estar trabajando con ellos. Me he sentido muy a gusto”, comentó Borghi, destacando la acogida que ha recibido por parte de sus nuevos compañeros.

Borghi, quien actualmente está embarazada, también se refirió a cómo ha manejado su estado con sus compromisos laborales. “Yo nunca he parado de trabajar, lógicamente a otro ritmo, más tranquila, pero feliz. No estoy enferma, estoy embarazada. Pero sí, me está acompañando aquí mi poroto”, expresó, demostrando su entusiasmo y compromiso con su nueva etapa profesional.

Borghi abordó la salida de Kaminski

La situación de Francisco Kaminski no pasó desapercibida durante la entrevista. Al ser consultada por el periodista Max Collao sobre el futuro del animador, Borghi comentó: “No estoy tan al tanto, sé que va a seguir ligado al programa de otra manera, cosa que me parece muy bien, pero ahí las decisiones no las puedo tomar yo”.

“Ojalá siga trabajando, creo que para nadie es bueno estar sin pega, así que ojalá siga con nosotros”, cerró la argentina.