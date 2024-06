Polémica por uso de IA para promocionar House of the Dragon en México: ¿por qué está en contra el INAH?

Los fanáticos de la franquicia de Game of Thrones se preparan con ansias para la llegada de la nueva temporada de la exitosa serie, tipo precuela, House of the Dragon. En promoción de la nueva entrega, que arriba en Max este domingo, las cuentas oficiales de la plataforma compartieron un video que causó sensación del Castillo de Chapultepec, en México, con las banderas del Consejo Negro para avisar que este territorio pertenece a Rhaenyra (Emma D’Arcy) y Daemon Targaryen (Matt Smith) de cara a la guerra en contra de los Verdes que está sumamente anticipada.

Al igual que Lenny Kravitz para promover su disco Blue Electric Light interviniendo el Ángel de la Independencia para convertirlo en una guitarra colosal, el servicio de streaming usó inteligencia artificial (AI) para agregar las banderas Targaryen al edificio histórico de la capital mexicana.

¿Por qué el INAH se mostró en contra de esta estrategia de marketing para promocionar House of the Dragon?

Aunque la mayoría del público recibió el video con emoción y aún más exalte por la serie, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se vio en la obligación de enviar un comunicado para aclarar que la imagen es falsa y fue generada con un software.

Por lo que “llevará a cabo las medidas legales conducentes, debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de un monumento histórico. En ningún momento se han colocado banderas, pendones ni ningún otro material publicitario relativo a dicha producción sobre este inmueble, y tampoco se ha autorizado la reproducción de imágenes de este espacio para la promoción de la serie. Lo que se aprecia en redes sociales fue generado a través de programas de edición de imagen o IA”, reveló la dependencia.

El medio Excélsior se acercó a funcionarios del INAH para profundizar en la postura del ente. Mientras que Max, por su parte, tampoco tuvo comentarios al respecto.

Pese a esto, a solicitud del medio, Wario Duckerman, CEO de la compañía Brita Inteligencia Artificial, facilitó un análisis de su óptica en lo que podría ocurrir en estos casos:

“Es legal usar IA, porque no hay regulación; sin embargo, el INAH puede demandar a Max basándose en la Ley Federal sobre Derechos de Autor, que estipula que la imagen original del Castillo de Chapultepec está protegida por derechos de autor y que su uso y modificación sin autorización constituye una infracción y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que protege el patrimonio cultural de México y prohíbe la alteración de monumentos históricos sin autorización , independientemente de si la alteración es física o digital”.