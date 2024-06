Raimundo arremetió contra Gala por acercamiento con Fabio Agostini: “Una cosa es lo que dices y otra lo que haces”

En el adelanto mostrado en el último episodio de ‘Ganar o Servir’, una inesperada interacción entre Gala y Fabio Agostini generó la inmediata reacción de Raimundo Cerda. Si bien Caldirola y Cerda se mostraron muy cercanos hace un par de semanas, ahora parecieran estar más lejos que nunca.

La modelo española se dejó regalonear por Fabio, quien le realizó un relajante masaje, lo que sorprendió a Rai, quien no tardó en expresar su molestia por el acercamiento entre ambos.

Mientras observaba la escena desde la distancia, Rai no pudo evitar referirse a la situación: “Una cosa es lo que dices y otra lo que haces”, afirmó, cuestionando la coherencia entre las palabras y las acciones de Gala.

Oriana Marzoli, siempre dispuesta a avivar las llamas de la controversia, también intervino. La venezolana que se encontraba sentada junto a Rai aseguró que se había quedado totalmente sorprendida por la actitud de su compañera de encierro.

Murió la flor

Cabe destacar que si bien Gala Caldirola y Raimundo iniciaron un incipiente romance en el encierro, hace un par de semanas, todo indicaría que ya murió la flor entre esta pareja.

Así quedó en evidencia hace algunos capítulos, donde ambos se enfrentaron en una tensa discusión, luego de que el participante de 25 años la calificara como “una de las peores integrantes de los Soberanos” en medio de una actividad.

Tras sus dichos, la modelo no se aguantó y quiso aclarar su situación con el ingeniero agrónomo. “Olvidas darme los buenos días, ¿cómo no me voy a distanciar? Tú estás coqueteando con otra persona”, le lanzó la española.

“No quiero ir detrás de ti pensando que estás conmigo porque no estás con la otra, porque no te da la chance”, añadió enseguida.

Además le dejó en claro que “puedes hacer lo que tú quieras, y yo también”. Finalmente le aseguró que en un inicio ella se sentía a gusto pero, Raimundo empezó a “hacer cosas por otro lado”, le indicó en relación a su coqueteo con Oriana.