Rumores aseguran que el rey Carlos le prohibió al príncipe Harry hablar de la familia real

Aunque han tenido un único acercamiento tras el diagnóstico del cáncer de su padre, la relación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III va en declive. Informes aseguran que el rey ha impuesto un nuevo veto en su hijo menor, el príncipe Harry.

Esto le pidió el rey Carlos III al príncipe Harry

Tom Quinn, experto en la corona británica, le dijo al diario The Mirror que el monarca ha marcado un nuevo veto al duque: “Su padre le ha pedido directamente a Harry que no escriba ni diga públicamente nada más sobre la familia o su hermano que pueda causar problemas. Todo el mundo sabe que cuando un rey pide que hagas algo, habrá consecuencias si no obedeces”.

El rey Carlos busca tranquilidad

Esta petición también podría estar relacionada en que el rey busca la mayor tranquilidad en un momento delicado de salud en el que Carlos y Kate se encuentra. Ambos, según Quinn, buscan la menor preocupación durante el tratamiento contra el cáncer.

El príncipe Harry y Meghan Markle revelaron detalles de la familia real

“La crisis estalló a raíz de la salida de Harry Meghan Markle de la familia real británica, además de por la polémica entrevista concedida por los duques de Sussex a Oprah Winfrey y acrecentada más si cabe con la publicación de las memorias del príncipe, bajo el título Spare y en la que no salían muy bien parados especialmente Carlos III y el príncipe William”, reseña larazon.es en su página web.