“Son un adorno, un mueble...”: La aplaudida crítica de Pedro Ruminot en contra de los “papitos corazón”

Pedro Ruminot, el conocido comediante y exintegrante del Club de la Comedia, se ha llenado de elogios en las últimas horas. Esto, luego de que se viralizó una contundente opinión que lanzó el humorista en torno a los denominados “papitos corazón”, término que se usa para referirse a aquellos padres que no se responsabilizan adecuadamente por sus hijos, o netamente ausentes.

En una reciente conversación con la periodista Javiera Quiroga, conocida por su cuenta en Instagram @economina_cl, el comediante Pedro Ruminot lanzó su crítica. Ruminot, quien tiene dos hijos mayores de una relación anterior y un hijo llamado Baltazar con su actual pareja, Alison Mandel, habló con contundencia sobre este tema en el podcast de Quiroga.

“Un papá que no ejerce su paternidad de manera equitativa con la mamá, o no la ejerce de manera completa o absoluta, no es un papá. Es un adorno, un mueble, es fácil decir ‘tengo hijos, soy papá’ y no estar pendiente o a cargo de la situación”, señaló Ruminot de entrada.

Ruminot no se detuvo allí y añadió: “Es muy fácil escudarse y quedarse en la trinchera de ‘no, lo que pasa es que yo soy separado y por eso los veo semana por medio, cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite’. Creo que eso es demasiado fácil, y la vida no es nada fácil. Uno no debe elegir el camino fácil, hay que elegir el difícil porque es el único que te va a traer satisfacciones”.

“Escuchen y aprendan”

Las declaraciones del comediante rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de apoyo y admiración por su postura. Los internautas inundaron las publicaciones con mensajes de respaldo, reflejando un sentir común sobre la responsabilidad paternal.

“Ojalá escuchen y aprendan, nadie que no vea periódicamente a su hijo lo está criando”, “Tener hijos y ser papá son cosas diferentes”, y “Mis respetos, ni ahí con los que no son responsables”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Incluso Alison Mandel se sumó a los comentarios y escribió: “Seguro me casé mal”.

