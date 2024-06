“Tú has peleado con la mitad de la casa”: Gala Caldirola se enfrentó ferozmente a Faloon por supuestas faltas de respeto

Faloon Larraguibel y Gala Caldirola protagonizaron un tenso momento durante el cabildo abierto de “¿Ganar o Servir?”, en donde a raíz de las preguntas de sus compañeros terminaron enfrentándose en un duro cara a cara.

Todo comenzó cuando la exconductora de “Sabores” pasó al estrado junto a Blue Mary y Camila Recabarren para responder las interrogantes de los demás participantes del encierro.

“¿Qué consejo le podrías dar al resto de mujeres que están en la casa?”, consultó Botota Fox. A lo que Faloon respondió: “Hay que saber respetar las opiniones de los demás, no siempre va a pensar igual que el resto. Respetar la opinión del otro, más allá de compartirla o no”.

Tras escuchar esta palabras, Mariela Sotomayor sacó la voz y le consultó sobre los conflictos con Caldirola: “Tomándome de las mismas palabras tuyas sobre el respeto de las opiniones de los demás, ¿por qué entonces no fuiste capaz de respetar la opinión de Gala cuando votó por ti por estrategia y te enojaste tanto?”, atacó la periodista.

“Yo no he dicho que no la respeto. La respeto, no la comparto”, argumentó Faloon. Sin embargo, la comunicadora enfatizó que “supuestamente ustedes tenían una amistad” pero que ella cortó la relación.

“No he cortado ningún tipo de relación. Lo respeto lo que ella hace, pero no así lo tengo que compartir”, se defendió.

La pelea

En ese momento, Sábelo interrumpió este diálogo y expuso: “Gala, cuando Faloon estaba expresando la respuesta de Mariela, le hizo una devolución a Faloon que quedó oculta”.

“Yo sí siento que te enfadaste mucho conmigo, te lo tomaste muy a lo personal. Intenté hablar contigo, no se dio, nunca te acercaste a hablar conmigo”, señaló la española ante las palabras del transformista.

“Después en la actividad el otro día, tuviste una falta de respeto hacía mí que no la entendí, que fue reírte cuando estábamos hablando de un tema con Rai. Dices que respetas…”, añadió Caldirola.

Claramente, Faloon no quedó indiferente ante estas palabras y le aseguró a Gala que “estás siempre a la defensiva. Te tomas muy a pecho las cosas”.

“No, no es tomármelo a pecho. Si te ríes de mí cuando estoy hablando, obviamente me lo voy a tomar a pecho”, argumentó Gala. “Faloon, yo no peleo con nadie en la casa. Tú has peleado con la mitad de la casa y me dices que yo soy la persona que está a la defensiva. ¿En serio? Creo que te estás viendo reflejada”, disparó la española, en tono de molestía.

“No todo tiene que ver contigo, no todo gira a tu alrededor, Gala”, respondió Faloon, intentando defenderse.

En tanto, Oriana Marzoli aprovechó de lanzar un comentario contra su enemiga dentro del encierro, asegurando que Larraguibel es “la mujer envidiosa de las mujeres”.

Para poder terminar con la discusión, Gala le dijo a su compañera que estaba dispuesta a entablar una conversación con ella y hacer las paces.

No obstante, la exYingo no la tomó en cuenta y enfatizó en que no ha podido hablar con su supuesta amiga porque “Estaba ocupada, preparándome para una actividad. Y eso no lo pudiste entender y pensaste que yo te estaba tratando mal. Eso es respeto también”.

“Si en algún momento no estás ocupada y quieres hablar las cosas, soy todo oídos”, sentenció Gala, dando por finalizada este tenso cruce.