“Vivan la vida como quieran”: Amaya Forch respondió a seguidora que la criticó por “juzgar” el uso de bótox

Este fin de semana, la actriz y cantante Amaya Forch acaparó ciertos titulares tras compartir una sincera reflexión en su cuenta de Instagram. Forch criticó la creciente tendencia estética del uso de bótox facial, una práctica que, según ella, se ha normalizado en exceso en la sociedad actual.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales Forch expresó su preocupación por la obsesión con la “eterna cara de porcelana”. “Qué tremendo es ver tanto bótox en todo tipo de pantallas. Ya está tan normalizado esto de la eterna cara de porcelana”, escribió, resaltando cómo este procedimiento se ha convertido en una norma social.

La actriz no se limitó a criticar el uso del bótox, sino que también reflexionó sobre la verdadera fuente de la autoestima y la confianza personal. “El amor propio viene del corazón, no de una inyección”, afirmó, invitando a sus seguidores a valorar el interior sobre la apariencia externa.

Con su característico sentido del humor, Forch concluyó su mensaje recordando que, a pesar de los esfuerzos por mantener una apariencia juvenil, el tiempo inevitablemente dejará su marca. “A sonreír y gozar que al final igual ‘la vida te la va a arrugar’. Buen viernes”, escribió.

Amaya Forch Amaya Forch reflexionó sobre el uso de bótox. Captura de Instagram (valentina pizarro)

“¿Por qué criticar y juzgar a las que lo hacen?”

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su reflexión. Una seguidora en la cuenta de ADN Radio, donde se compartieron las palabras de Forch la interpeló por su reflexión. “Mmmm , pero ¿por qué criticar y juzgar a las que lo hacen? …. Cual es el problema. Cada uno es feliz y cuida su cuerpo como quiera. Y no por más o menos bótox o lo que sea nuestra alma o sentimientos cambiarán”, escribió la cibernauta, defendiendo la libertad de elección de cada individuo.

“El que quiere que lo haga , y el que no, no. Yo los quiero con o sin bótox. Respeto su postura también”, añadió la mujer.

Amaya Forch no tardó en responder

Lo que más llamó la atención, fue que la propia Amaya Forch respondió directamente a este comentario. “Nadie critica ni juzga querida. Como escribí en el post de la cuarta donde también comentaste: no le den tanta importancia a estos posteos que sólo buscan generar polémica exagerando lo que uno pone en sus stories”, aclaró la actriz.

PUBLICIDAD

Forch enfatizó que sus reflexiones son personales y que no pretende dictar cómo otros deben vivir sus vidas. “Vivan la vida como quieran que a mí no me interesa decirles cómo hacerlo”, añadió. “Yo tan solo reflexiono sobre la mía y mis procesos y de vez en cuando lo comparto en mi espacio de esta red. Para eso se usa, ¿no?”, se defendió.

“Eso no significa que ande dictando cátedra”, sentenció la cantante.

Finalmente hizo un emplazamiento a la tribuna que ha logrado en los portales: “Ojalá estos medios le dieran así de tanto espacios a lo que publico de mi trabajo o de ayuda que a veces pido para otros”. Y cerró en tono de broma: “Y ya no sigo escribiendo que tengo que ir a teñirme las canas”.

Revisa la interacción: