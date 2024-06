Will Smith confeso que estudio a la influencer venezolana Lele Pons para iniciarse en las Redes Sociales

La estrella Will Smith confesó en Miami que se inspiró en la actriz, cantante y modelo venezolana Lele Pons para iniciarse en redes sociales. “Tú fuiste una de las primeras personas a quien yo estudié cuando quise empezar mis redes sociales. Yo decía: “ella es magia”. Y cómo haces el principio, medio y final en 16 segundos. Me parece espectacular”, dijo el actor a Lele Pons durante la premier del filme “Bad boys: ride or die”.

Lele Pons fue invitada especialmente al estreno y se convirtió en una de las primeras en ver la película, que Smith protagoniza junto a Martin Lawrence.

“Once años haciendo videos gracias a Vine y nunca pensé que le enseñaría algo o inspiraría a alguien como Will Smith para crear contenido en redes sociales. Todavía estoy en shock por sus palabras. ¡Estoy muy agradecida de haber sido reconocida por una leyenda como Will! Nunca te rindas y sigue haciendo lo que amas, porque nunca sabes quién te podría estar viendo”, afirmó Lele Pons sobre los elogios de la estrella de Hollywood.

Colaboración entre Will y Lele

Will la eligió además para grabar un video con el que la venezolana sorprendió a personas cercanas como su esposo Guaynaa, las cantantes Anitta y María Becerra, la modelo y actriz Hannah Stocking, los influencer La Divaza y Domelipa, y el artista Steve Aoki. Ya acumula más de 20,5 millones de reproducciones.

A la premier de la película en Miami asistieron autoridades locales, celebridades y deportistas de los equipos Inter, Heat y Dolphins. “Bad boys: ride or die” es la tercera secuela del filme de 1995.