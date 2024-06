Cazzu se pronunció por primera vez tras anuncio del romance entre Nodal y Ángela Aguilar

La rapera argentina Cazzu rompió este miércoles el silencio luego de que a pocos días del anuncio de su ruptura con el cantante Christian Nodal, él confirmó que comenzó un romance con Ángela Aguilar.

La trapera y el mexicano notificaron su separación el pasado 23 de mayo y días después comenzaron a circular los rumores de que él estaba de amorío con la hija de Pepe Aguilar, ya que los captaron juntos en varios sitios. No fue sino el 10 de junio cuando los cantantes de música mexicana confirmaron su relación amorosa con una entrevista y fotos muy acaramelados en la revista Hola. Después, el artista difundió un video asegurando que su ruptura con Cazzu no fue por infidelidad y que su relación con Ángela Aguilar se dio después de hace varios años.

Este miércoles, Cazzu rompió el silencio con un comunicado a través de su historia de Instagram en el que dijo que le resulta “agobiante” ser noticia, además admitió que ella es responsable de sus propias decisiones y que está consciente de que la vida no es “totalmente bella”, ni “totalmente horrible”.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso, les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible” , escribió la argentina.

Cazzu y su bebé como “prioridad”

Cazzu idicó que por este momento, decidió alejarse de las redes. “Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

Resaltó que “la vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender”.

Finalizó con: “Gracias por la preocupación de tantos v Responder a cazzu.as”.

En un siguiente mensaje, expresó: “Ahora, pasemos la página, vivamos y dejemos vivir” , acompañado de un corazón herido y vendado. A eso, siguió una foto con su hija Inti, fruto de su relación con Nodal.