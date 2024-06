“Eso hacen las amigas”: Íngrid Cruz recordó cuando se “sacrificó por el equipo” para cubrir una mentira de Fran García-Huidobro

Este martes se estrenó el podcast de la dupla de amigas compuesta por Fran García-Huidobro e Íngrid Cruz, titulado “Di la verdad Rosa”. En el capítulo estreno del proyecto, las conductoras hablaron sobre su amistad y desempolvaron una anécdota de sus años mozos en donde la actriz se había “inmolado” por la “Dama de hierro”.

“Nosotros somos el tipo de amiga que se inmola por la otra, yo me he inmolado por ti, porque eso hacen las amigas. Cuando una amiga te dice ‘te necesito’, una se pone pintura de guerra”, dijo Cruz. Su compañera de conducción fue al choque y comenzó a revelar una anécdota de su juventud.

García-Huidobro contó la ocasión en la que su amiga se “inmoló” por ella. Esto sucedió durante la inauguración de una discoteque pituca, y la actriz estaba soltera, mas no la animadora. “A favor mío, le pregunté a mi pareja si quería ir conmigo, y me dijo: ‘no, anda sola con tu amiga Íngrid’”, contó.

“Salimos más elegantes, ‘Mekano’ era una alpargata comparado con lo en pelotas que íbamos nosotros”, agregó Fran. “Hay que dar gracias que como somos viejas, en esa época no había internet, no te había la foto. Imagínate esos registros, Dios santo”, complementó Cruz.

El 5 letras...

Una vez que estaban adentro, bailando y pasándolo bien, llegó un grupo de galanes. “De repente, ella empezó a pinchar con uno de los galanes y yo también empecé a pasarlo bien porque en esa época se bebía”, dijo Fran, quien terminó yéndose de la disco, pero acompañada, “yo no me fui con mi pololo, me fui con otro galán”, aclaró.

Por su parte, Íngrid se quedó en la disco bailando, pinchó con un galán y se lo llevó a su casa, mientras que García-Huidobro optó por ir a un motel. “Mira la ordinaria”, lanzó su amiga.

Cruz comentó que el baile siguió con el hombre, pero ahora mucho más erótico y en la intimidad de la habitación. Sin embargo, una llamada interrumpió la acción y el joven se tuvo que ir porque su amigo no tenía llaves. “Mientras ella (Fran) estaba en Larraín (en el motel) dele que suene, y el pololo durmiendo”, añadió la actriz.

Una vez que Fran García-Huidobro llegó a su hogar, su novio la llamó y le consultó cómo llegó, y García-Huidobro ocultó su infidelidad diciendo un nombre cualquiera, y no el de su amiga.

“Es que la Íngrid no deja palo parado, se metió con un galán, me dejó botada en la discoteque y se fue. Yo quedé ahí, y este tipo super caballero me vino a dejar a la casa”, se excusó Fran ante su pololo de la época. Él no se quedó con los brazos cruzados tras escuchar esta historia, y la animadora reveló que él “va y putea a la Íngrid”.

“Llego yo y me lo encuentro el mismo día, pero primero me llamaste...”, recordó la actriz de “Brujas”. La “Dama de hierro” afirmó que le dio una advertencia a su amiga, “Íngrid, te vendí a peso”.

“De ahí yo me encuentro con el pololo, tipo 12 del día, me abraza porque me tiene mucho cariño, y voy a repetir textual lo que me dijo: ‘no podis ser tan mar***, no puedes dejar a tus amigas tirada, eso no se hace’. Yo ahí ‘sí, está bien, perdón’. Porque eso hacen las amigas, se inmolan”, cerró Íngrid Cruz.

Finalmente, Fran García-Huidobro entregó su reflexión sobre esta infidelidad. “Esto nunca se va a saber porque yo aprendí después de muchos años que aunque te pillen con los pantalones abajo (no se admite la infidelidad), ‘no es lo que tú pensabas’. Lo que los hombres han hecho históricamente. Aquí no se confiesa nada”, concluyó.