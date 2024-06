“Gordita pero más feliz”: Yamila Reyna expuso a seguidor que la criticó con su peso y dejó claro que tiene amor propio de sobra

La actriz y presentadora de televisión, Yamila Reyna, ha sido blanco de críticas por su físico en redes sociales, y así lo dejó al descubierto en sus redes sociales, donde respondió con un mensaje contundentes a los comentarios negativos que la llamaban “ancha” y “gorda”, especialmente a raíz de una foto reciente en la que luce un body gris.

Cansada de los crueles comentarios, este miércoles, Reyna decidió poner fin a las críticas sobre su cuerpo, declarando públicamente que se siente feliz y segura en esta etapa de su vida.

Es por eso que la presentadora de TV realizó una publicación en su red social y aprovechó de exponer al seguidor que la criticó por su físico. “‘Estás ancha’ (segunda foto). Y sí, claramente, estoy más ancha, y más gordita que hace un año”, admitió Reyna con franqueza.

La actriz explicó que el año pasado atravesó un momento emocional muy difícil, lo que la llevó a una pérdida significativa de peso. “¿Y saben qué? ¡Más gordita, pero más feliz! Porque el año pasado habré tenido cuerpo de muñeca y no por dieta, sino por tristeza y esa no era yo. ¡Yo, yo soy esta! ¡La que camina con unos kilitos de más, pero segura, orgullosa y feliz! ¡Si vieran lo mucho que me río cada día!”, expresó en su apasionada respuesta.

Reyna también destacó la importancia de la autoestima y el amor propio, subrayando que su bienestar emocional está por encima de las expectativas físicas impuestas por otros. “¡Me celebro cada día por quién soy desde el alma hasta la punta de mis pies!”, agregó, reforzando su mensaje de autoaceptación y alegría.

En un mensaje dirigido a la persona que la criticó, Reyna no dudó en defenderse con humor y gracia: “Y a la que me hizo ese comentario: ‘Tranquila amiga, que desde que estoy más mamasita, ¡Vieras cómo me brilla el pelito!’”.

Esta respuesta fue aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes elogiaron su valentía y autenticidad, y también le dejaron en claro que no le debe explicaciones a nadie.