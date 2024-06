“La persona siguiente que elija, va a ser la definitiva”: Claudio Valdivia reveló si le interesaría formar una relación con Blue Mary fuera de “¿Ganar o Servir?”

Hace un par de días que Canal 13 transmitió la declaración de amor de Blue Mary a Claudio Valdivia, la cual no terminó como ella esperaba puesto que el exfutbolista no correspondió a sus sentimientos.

En una conversación con Publimetro, el exparticipante de “¿Ganar o Servir?” aseguró que en ningún momento rechazó a la locutora, sino que simplemente le mencionó que por ahora no estaba interesado en formar una relación.

“No, no la rechacé. Solo le comenté mi situación y era que al reality yo iba a competir”, nos aclaró de entrada. “Le conté que hace un par de años atrás había tenido una relación cuando estaba en otro reality, la cual hizo que yo desviara mi objetivo al momento de entrar, que era ganar y competir”, expuso, haciendo alusión a su relación con Tanza Varela en “Año 0″.

“Estando en relación ya no era tan importante eso -la competencia-, sino que más generar este sentimiento hacia la persona, que me gustaba mucho. Entonces, en esta nueva oportunidad de encierro, el tema del romance para mí no estaba(...) Mi intención ahí adentro del encierro no era conocer a alguien de la parte sentimental sino que tener apoyo, obviamente, porque es importante poder contarle las cosas a alguien y ella se transformó en eso”, expuso el exfutbolista.

Su focus estaba en otro lado

Según las palabras de Claudio a nuestro medio, él simplemente estaba enfocado en llegar a la final de la producción de Canal 13.

“Yo tenía claro que no iba a involucrar sentimientos en esta participación de reality. Por lo tanto, no la rechacé, simplemente le comenté que en esta ocasión para mí lo más importante era la competencia y no el romance.

Sobre si se podría dar alguna interacción romántica con Blue Mary fuera del encierro, el exfutbolista descartó la posibilidad puesto que solamente ve la relación como “una linda amistad”.

“Llevo cuatro años separado desde mi última relación. Estoy bien, estoy feliz, estoy cómodo de la forma en cual estoy. Para yo estar con alguien, y se lo dije igual, creo que la última persona que elija o siguiente que elija, va a ser la persona la definitiva. Entonces, quiero dejar en claro ahora, que con Blue Mary no creo que tenga una relación aquí fuera”.