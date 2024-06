La reconciliación va viento en popa: Camila Recabarren y Mariela Sotomayor protagonizan tierno momento en “Ganar o servir”

Ellas fueron las enemigas insignes del reality, “Ganar o servir”, pero una sincera conversación después de una fiesta abrió la puerta a una reconciliación, y las diferencias van desapareciendo cada vez más entre Camila Recabarren y Mariela Sotomayor.

En una emotiva actividad propuesta por el animador Sergio Lagos, se desafió a los participantes a mostrar su cara más vulnerable. Ellos se tenían que parar en espejos posados en el patio, y hablarle a su reflejo.

“Cuando me miro, me admiro, me amo. Me puedo reconocer y estoy muy orgullosa de la mujer que me he transformado. Amo mi ser irreverente, amo mi libertad de poder elegir, veo a una mujer humilde y agradecida”, admitió Camila

Por su parte, la periodista señaló que “lo que yo soy hoy día, y a lo que me dedico, es lo que yo he querido ser. Siento que soy afortunada de ser yo y no querría ser alguien más”. Sotomayor se sinceró y se emocionó al confesar que “me hundí en un infierno, y tuve que poner mi cara y mi sonrisa, pero no era cómo me sentía por dentro, era lo que tenía que hacer. Me doy cuenta que aún de la tristeza más profunda, se puede pasar a ser muy feliz”.

Camila Recabarren y Mariela Sotomayor en Ganar o Servir Captura: Canal 13

“Veo a una mujer que ha sufrido mucho, veo una mujer fuerte, valiente”

Posteriormente, el animador le pidió a los participantes que se pararan frente a frente con un marco entremedio de ellos, para que el otro sea su reflejo. Camila y Mariela se miraron frente a frente mientras sonreían y hablaban sobre la otra.

“Yo veo a una mujer muy valiente”, partió la periodista, “veo a una mujer que ha sufrido mucho, veo una mujer fuerte, valiente, decidida, habla fuerte, que dice lo que quiere, dice lo que le gusta y lo que no le gusta. Solo que a veces creo que le falta equilibrio, a mí también me falta”, agregó.

Camila Recabarren y Mariela Sotomayor en Ganar o Servir Captura: Canal 13

“La veo empoderada y su hija también lo será porque su madre le está mostrando que independiente de las circunstancias de la vida, soñar y creer en un sueño, es lo más lindo que nos puede pasar. Por eso, creo que es muy afortunada de tenerte”, concluyó Mariela.

Al terminar de escuchar la palabra de su compañera, Camila con una sonrisa en el rostro señaló que cree que Sotomayor también está hablando de sí misma. “Ella es valiente, yo soy súper miedosa, pero me voy, soy loca. También veo a una gran mujer que no te defina una profesión, su trabajo o un jefe”, comenzó.

Camila Recabarren y Mariela Sotomayor en Ganar o Servir Captura: Canal 13

“Ámate, cuídate, respétate porque nadie lo va a hacer por uno. Confío en ti que cada vez vas a estar y más fuerte”, cerró la exMiss Chile provocando la sonrisa de Mariela. La actividad terminó con un abrazo de ambas mientras traspasaban el marco.