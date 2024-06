Luis Mateucci y Fabio Agostini protagonizaron tenso cruce antes de la competencia individual: Sergio Lagos tuvo que intervenir

Luis Mateucci y Fabio Agostini protagonizaron un nuevo cruce dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, esto durante la previa a la competencia individual.

Todo comenzó cuando Sergio Lagos le consultó al español sobre su duelo de eliminación con Christian Mujica, del cual salió vencedor y cómo ha vivido las últimas horas tras su triunfo.

“Contento porque me he ganado mi puesto, porque como dije anoche, llegué con un pie afuera porque también podría haber perdido y haberme ido con el señor Mujica anoche. El pan de cada día, esto no es nada nuevo tampoco para mí, ya sé lo que se viene”.

“Es como en Tierra Brava, prueba tras prueba, esto no está fácil por aquí hay buenos competidores, y estoy contento de estar con gente fuerte”, expresó.

“Te puedes ir si quieres”

Sin embargo, sus palabras buena onda se acabaron cuando le preguntaron por Luis: “En realidad, yo estoy enfocado en Pangal. A Mateucci ya le di su merecido, ya le di una lección”, comentó, haciendo alusión a la competencia final de “Tierra Brava”.

Acto seguido, el animador le preguntó a Mateucci cómo se ha sentido dentro del encierro: “Estoy un poco apagado, porque cuando me aburro no fluyo y estoy entusiasmado también por lo que viene”, expresó.

“La verdad no lo disfruto, y si no lo disfrutas, no la pasas bien”, alcanzó a decir Luis, pero Fabio lo interrumpió: “Te puedes ir si quieres”, sugirió.

La intervención generó una nueva pugna entre ambos. Luis se dirigió directo a su adversario para aclararle: “Me voy a ir cuando yo quiera, no cuando vos me lo digas. Y para eso me tienes que sacar”.

Posteriormente, se generó un conflicto por la capitana, en donde el trasandino aseguró que en el reality pasado era un “maniquí” y un “títere”.

Finalmente, Sergio Lagos debió intervenir para calmar los ánimos y poder continuar con la ceremonia pre competencia.