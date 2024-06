“Me siento muy orgulloso de eso”: Antonio Quinteros entregó una profunda reflexión sobre su desvinculación de Canal 13 en 2017

El consagrado periodista, Antonio Quinteros, estuvo de invitado en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, animado por Eduardo de la Iglesia. En este espacio, él se refirió a su salida de Canal 13 en 2017 tras 22 años trabajando en la señal.

Él partió hablando sobre su excasa televisiva reconociendo que “fue una empresa extraordinaria con una cantidad de beneficios que yo creo que hoy día no existen, salvo en la minería (...) A mí no me pagaban tanto, pero eran tan buenos los beneficios que se compensaban una cosa con la otra”.

“Yo desde esa perspectiva no tengo ningún reclamo, fue una empresa fantástica. Pero siempre fui periodista, tampoco ganábamos una fortuna. Lo bueno es que siempre existía una indemnización ante todo evento, cuando a mí me despidieron, me pagaron todos los años que había estado”, agregó.

Al referirse sobre su despido, Quinteros señaló que tenía alrededor de 55 años y esto propició una reflexión sobre la sociedad actual y la involución cultural. “Una de las cosas que más me ha impresionado, es que en esta sociedad que hemos construido nosotros se armó un culto a la juventud permanente, lo que es una soberana imbecilidad a mi juicio”, comenzó.

“Cada día somos más mayores, se denosta más y nadie se preocupa de los viejos. Te echan, ni siquiera a los 50, a los 45 años ya te empieza a costar encontrar pega, lo que es una soberana imbecilidad”, continuó el periodista.

“No lo esperaba, pero así es este negocio”

Ya entrando netamente a su despido, el periodista comentó que “no lo esperaba, pero sí sentía que cuando se produjo el cambio de la propiedad, yo trabajé toda mi vida con la Universidad. Cuando llega el grupo Luksic, lo debo reconocer, esto no lo había dicho nunca, lo voy a decir care’ palo: debo reconocer que, en algún momento, nosotros dijimos ‘bueno, ahora vamos a pasar al mundo privado, esta mirada editorial la vamos a poder cambiar’”.

“Bueno, ocurrió efectivamente, pero también se generaron una serie de cambios que tenían que ver en cómo querían los nuevos dueños administrar la compañía, y están en su legítimo derecho, después vino una tercerización importante. Si bien no lo esperaba (el despido), comencé a sentir que algo podía pasar”, confesó.

“Entremedio me enfermé, estuve unos meses fuera, me dio cáncer a la tiroides. No lo esperaba, pero me fui muy bien”, agregó. Él contó que haber estado en la radio, lo ayudó a reinventarse después de este sorpresivo despido, “me ayudó muchísimo”, contó.

Finalmente, sobre la televisión aseguró que es un espacio con mucho ego, y le carga que a las noticias importantes vayan los conductores del noticiario, y no los reporteros de terreno, calificó esta actitud como un “ninguneo”.

“Una de las cosas de las que me siento orgulloso es que yo partí llevando cafés y terminé siendo encargado de la cadena en las horas que yo estaba. Hice todo lo que te puedes imaginar y me siento muy orgulloso de eso (...) No lo esperaba, pero así es este negocio, se portaron súper bien, no tengo nada qué decir”, cerró.