“Para mí es un problema”: Karen Bejarano reveló el nuevo procedimiento estético al que decidió someterse

Karen Bejarano reveló a sus seguidores y seguidores en redes sociales que decidió realizar un pequeño cambio en su rostro.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante nacional confesó que se sometió a un procedimiento estético en sus labios.

Según los dichos de Karen en la plataforma, ella tenía como objetivo eliminar uno de los problemas que más la aquejaba con respecto a su imagen y por eso decidió ir hasta su doctora de confianza para rellenar sus labios con ácido hialurónico.

La nueva imagen de Karen

En esa línea, es donde la intérprete comentó: “Yo tengo un problema en mis labios, para mí es un problema y es que siempre están como muy craquelados y tengo mucha deshidratación”, comenzó explicando.

“Obviamente ahora está súper hinchados, porque los labios tienen una reacción hiper mega sensible, pero no es que mis labios vayan a quedar así de gorditos”, explicó Karen en la plataforma, según consignó el sitio de AR13.

De hecho, comentó que no es primera vez que se somete a este procedimiento: “Yo estoy muy contenta, porque ésta es la segunda vez que me lo hago y quedan hermosos, porque es muy sutil”, concluyó.

Karen Bejarano | Instagram

Una carrera musical en ascenso

Cabe recordar que Karen retomó su carrera musical durante estos meses, lanzando por segunda vez sus temas más icónicos de la época de Mekano. Eso sí, con nuevas melodías y un estilo más moderno.

En relación a por qué decidió abandonar la televisión y volver a la industria del arte, la cantante comentó: “La verdad, es que abandoné la música principalmente por mis miedos. Creo que me volqué mucho en la televisión, precisamente porque era una forma de yo seguir comunicando”.

“Yo soy artista, entonces necesito comunicar a través de la música, que es mi pasión. Pero como no tenía esa seguridad en ese momento, me dejé llevar por el otro lado que existe dentro de mí, que es de las comunicaciones, y tratar de entregar mi yo a través de los programas de televisión, ya sea bailando como jurado, como panelista, o como lo que se me tocara hacer en la tele”, confesó.

“Yo creo que la televisión la podría tomar para cosas muy puntuales, pero desarrollar una carrera televisiva para que yo abandone la música, eso no va a volver a pasar jamás, porque ahora yo volví a la música con todo y no pretendo irme nunca más”, aseguró en exclusiva a Publimetro.