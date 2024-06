Se veía venir: Filtran romántica pareja de chicos realities que entraría a ¿Ganar o servir?

Fue durante el lanzamiento a la prensa de ¿Ganar o servir?, realizado en las dependencias del canal, que los exparticipantes de Tierra Brava Valentina Torres y su pareja Nicolás Solabarrieta dieron pistas que podrían entrar al nuevo reality de Canal 13.

Vestidos con los atuendos de épocas, como verdaderos señores, dijeron, medio en broma, medio en serio “nos vemos en ¿Ganar o servir? en Canal 13...el canal de los realities”, señalaron al unísono.

Ahora, a meses de estar al aire y a semanas que se acaben las grabaciones, el medio El Filtrador dio a conocer que los enamorados que se conocieron en el anterior programa de telerrealidad ya tendrían listas las maletas para viajar a Perú e integrarse a los demás participantes.

“Hace unas semanas El Filtrador reveló que la producción de ¿Ganar o Servir? estaba en conversaciones con varias figuras de Tierra Brava para ver la posibilidad de contar con ellos en el actual reality show. En ese contexto, unos que aceptaron la invitación y llegaron a acuerdo para encerrarse de nuevo son Valentina “la Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta”, señaló el citado medio.

Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres (Rodrigo Mejías)

Además, indicaron que “según explican fuentes a este Portal, se espera que durante esta semana el excanal católico anuncie el “fichaje” de la pareja, la que se suma a otras figuras que esperan su debut en la exitosa apuesta televisiva”

Uno de los puntos fuertes que hacen interesante el ingreso, sobre todo de La Guarén, es que podrá limar asperezas con su amiga (o examiga), Fran Maira, con quien cortó relación tras salir de Tierra Brava y luego de siete años de ser uña y mugre.

“Mi objetivo es ganarle a Pangal, que es el rival a vencer”

Hace unos días se anunció el ingresó de Francisco “Pancho” Rodríguez, quien se hizo conocido hace más de una década como integrante de programas como “Mekano”, “Yingo” y “Calle 7″, además del reality “Pelotón”. Hace 9 años se radicó en Perú y ha seguido siendo parte de programas de competencia física, como “Combate” y “Esto es guerra”, donde le ha tocado compartir con otros participantes de los realities del 13, como Fabio Agostini, Facundo González y Austin Palao.

“Gané varias veces en ambos programas, incluyendo cuatro veces seguidas en ‘Esto es guerra’, y nunca he perdido un duelo final. Tal vez no soy el más rápido, fuerte o resistente, pero soy el más completo. Tengo de todo y soy un competidor muy técnico, eso me ha ayudado a ganar todo lo que he ganado”, destacó Pancho sobre su desempeño deportivo televisivo, que lo hará unirse a “¿Ganar o Servir?”.

Pancho dice tener dos objetivos principales en el reality. “Primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer”, afirmó.