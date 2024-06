“Y empieza a gritar...”: Oriana Marzoli reveló los fuertes insultos que le lanzó Blue Mary en la edición extendida de “Ganar o servir”

El extendido del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, nuevamente delató a los participantes del encierro, y esta vez dejó en evidencia los fuertes insultos que le propinó Blue Mary a Oriana Marzoli, los cuales no fueron mostrados en la edición prime.

Dos escenas distintas, una relatada por la cantante y otra por la chica reality, las dos con la misma palabra vejatoria. El primero sucedió a propósito del polémico beso entre Marzoli y Raimundo Cerda, el cual despertó el enojo de Gala Caldirola.

Este evento fue comentado por Blue Mary y Gala en el sector de los baños de los sirvientes. “Hoy día le dije a la Oriana: ‘mar***’, pero honestamente lo pienso. Lo que ella está haciendo con el Rai es de una mar***, porque yo no le veo nada de buena intención a eso, menos si ella dice que es un juego”, reveló la locutora.

Sergio Lagos tuvo que intervenir

El otro episodio fue narrado por Oriana, el cual sucedió después de la competencia individual femenina. La española estaba contando lo sucedido a Austin Palao y Fran Maira, quien no participó por haber estado enferma. La competidora de “Soberanos” partió señalando que la perdedora de la prueba estaba gritándole histéricamente.

Ganar o servir Captura: Canal 13

“Termina y digo: ‘yo no soy eso, ni me he dedicado a eso ni me voy a dedicar como para una persona me esté insultando de esa manera. Son límites que no se sobrepasan jamás, se ha ido de claro o oscuro’”, contó Marzoli.

“Y empieza a gritar (Blue Mary) y dice ‘me parece que tratas mal a tus amigas, que nadie te soporta, que me llamas ordinaria...’. Pero, sí ordinaria eres, te comportas como tal, pero no le contesté a nada. Su actitud no era hablar, era gritar: ‘¿Sabes lo que te digo? Que eres una mar***’. Lo dijo cuatro o tres veces. Sergio le dice: ‘eso sí que no, modera tu lenguaje’”, continuó.

Oriana reveló que esto sucedió después de la competencia, y en la edición que fue emitida por Canal 13 se ve a Blue Mary alterada y encarando a Oriana, mas no se mostraron los insultos. Fran Maira sorprendida le preguntó: “¿Y ella con la Faloon estaban...?”. Ahí fue cambiada la cámara y se cortó el relato.