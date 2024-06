“El que empezó con los jueguitos fuiste tú”: Gala Caldirola no aguantó la escena de celos de Raimundo tras acercamiento con Fabio Agostini

Gala Caldirola y Raimundo Cerda protagonizaron un tenso momento en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, esto por la escena de celos que realizó el exGran Hermano a la española.

Todo comenzó cuando una actividad liderada por Matías Vega, en donde la participante fue definida como una persona que está interesada en dos hombres a la vez.

“Gala siempre ha dejado claro que ella vive la vida y va fluyendo. Fue con Toro, pero él no estuvo a la altura. Para reponerse tiene que hacerle masajes...”, argumentó Pangal Andrade sobre su sirvienta, en referencia a los masajes a Fabio Agostini en el día.

Cuando Raimundo intentó tomar la palabra, le preguntaron si estaba celoso, y lo negó. Entonces Gala lo increpó. “Si estás celoso me lo puedes decir. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Cuando te des cuenta de cómo son las cosas, a lo mejor vas a tener que cambiar de opinión”, manifestó la española.

Acto seguido, el joven ingeniero dijo que ella explicaba sus masajes con ser servicial, Gala volvió a disparar diciéndole: “Es que cuando tú descuidas, otro la cuida”, lanzó, provocando los gritos de sus compañeros de encierro.

Raimundo Cerda | Ganar o Servir

La tensa conversación

Tras terminar la actividad, Gala y Raimundo se fueron a conversar al patio de la casona ubicada en Perú, en donde se dijeron de todo.

En primer lugar, Caldirola se refirió al apasionado beso que se dio Cerda con Oriana Marzoli, asegurando que “me sentí como el c… el otro día, podrías haberlo hecho de otra forma. Yo no te lo habría hecho a ti. En lugar de valorar a una persona que está conectada contigo, te dejas utilizar por un juego y entonces te conviertes en un juguete. Y lo que teníamos nosotros no era un juego”, explicó.

“Yo siempre te dije que no buscaba una relación inmediata y sentí que contigo estábamos demasiado intensos, si seguíamos con esa intensidad probablemente íbamos a terminar así, y no quería eso. Tú me aclaras a viva voz que no somos nada, pero te molestó demasiado lo que hice”, se defendió Raimundo.

Acto seguido, Gala le consultó directamente si es que se puso celoso por los masajes que le proporcionó Fabio en su espalda, a lo que Cerda respondió que no.

“Eso no fue para sacarte celos a ti. Tú fuiste el primero en hacer esas cosas y yo sí te dije que me daba celos, y lo hiciste igual. Ahora estás celoso y no lo entiendo, si tú me has dicho millones de veces que no quieres nada. Yo estaba pasándolo bien contigo, disfrutando lo que teníamos, y el que empezó con los jueguitos fuiste tú. Ahora no me puedes pedir ni exigir nada”, le repuso ella, no creyendo en las palabras del ingeniero.

Finalmente, Raimundo se disculpó con Gala, y ésta le dijo que no está enojada con él. “Tú tienes tu visión y yo la mía. Yo sólo quiero pasarlo bien. Puedes venir a hablarme cuando quieras, yo no muerdo”, cerró la española y le dio un beso en la mejilla.

Minutos después, el participante de “¿Ganar o Servir?” explicó que se alejó rápido de la española debido a sus intensas actitudes.

“Ella estaba involucrando sentimientos. Todo bien, quedamos como amigos. Es que fue demasiado rápido, y no me gusta esa intensidad. Le puso tanto color a lo de las flores, y después diciendo que no tenemos nada y que soy libre, y esa suma de cosas me fueron tirando para atrás”, indicó.