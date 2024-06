En la puerta del horno...: Aseguran que Tonka Tomicic rechazó millonario contrato con CHV

El dicho “el pan se quema en la puerta del horno”, seguramente quedará grabado para los ejecutivos de CHV y la producción a cargo del programa Top Chef VIP. Esto, porque según revelaron en Que te lo digo, estuvieron a una firma de contratar a Tonka Tomicic para su espacio de concurso culinario, en su segunda edición.

PUBLICIDAD

“Me cuentan fuentes muy importantes de CHV, que Tonka estaba contemplada para un proyecto importantísimo dentro de ese canal. Que tuvo varias reuniones o negociaciones, pero algo había gatillado en Tonka decir ‘no, muchas gracias. Doy el siguiente paso’”, contó Luis Sandoval.

Según revelo, en el canal “sabían que era un rostro no barato, más bien caro. (Pero) Estaban dispuestos a gastar ciertas lucas por ella”.

Por este motivo, lo que más sorprendió a la producción es que tras contactarla y ofrecerle participar en el programa ella dice ‘ok. Déjame pensarlo y analizarlo”.

Tras escuchar esas palabras, según Sandoval, todo CHV habría descorchado espumantes, celebrando la futura contratación, pero, como dice el refrán, el pan se quemó en la puerta del horno.

“Pasa un par de días y la vuelven a llamar”. Ahí, le cuentan que el contrato está listo y debe pasar a firmar. Pero, “Tonka dice, ‘estuve pensado y eh decidido en esta oportunidad, no ser parte de lo que me están ofreciendo. Muchas gracias por pensar en mí, pero será hasta la próxima’”, reveló el periodista.

¿Por qué Tonka rechazó Top Chef VIP?

Según las especulaciones del trío farandulero, compuesto por Paula Escobar y Sergio Rojas, las razones de Tonka para rechazar el jugoso contrato y estar un programa de muy buen rating, sería porque los participantes son “exanimadores”, “exactores” y “exchicos realities”, por lo tanto ella aún se considera una animadora vigente.

“En Tonkilandia debe decir, ‘allá van todos los exanimadores, los exchicos realities, las exanimadoras de viña y yo todavía no soy una ex, quiero estar vigente.’” explicó Escobar, dando a entender que no quiere jubilarse como animadora y pasar a ser “participante”.