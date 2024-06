“¿En qué están pensando?”: Claudia Schmitd entregó su opinión sin filtro sobre la contratación de Carla Jara en TVN

La panelista de “Zona de estrellas”, la uruguaya Claudia Schmitd, no tiene pelos en la lengua al momento de entregar su opinión sobre un tema en particular, especialmente dentro de su labor dentro de un programa de farándula.

En el último capítulo del espacio de espectáculos de Zona Latina, hablaron sobre la nueva contratación del matinal de TVN, “Buenos días a todos”. Se trata de una de las mujeres que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, Carla Jara, llegará a integrarse al programa comandado por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

Al momento de dar a conocer esta noticia, Jara expresó su absoluta felicidad. “Muy contenta, muy feliz y agradecida de poder ser parte del Buenos días a todos. Un matinal histórico ¡es el matinal de Chile!”, señaló.

Respecto a cuál será su desempeño dentro del espacio, Carla reveló que “vengo a aportar desde lo que yo sé, desde mis vivencias, desde mi lado más de mujer, porque ese va a ser mi rol”. Además, detalló que se incorporará como panelista “tres veces a la semana”, con el objetivo de conversar en torno a “temas de mujeres en general, que pueden llegarle a cualquier mujer que esté en su casa”.

La opinión sin filtro de Claudia Schmitd

Ellos hablaron positivamente de la decisión laboral de Carla, pero Claudia tenía otra perspectiva completamente distinta. “Tanta cosa linda, me aburre un poco... Para TVN, esta es la pregunta: ‘¿En qué está pensando?’. ¡Por favor! Ya lo habíamos hablado cuando estaba Yamila Reyna”, comenzó.

“Ahora es lo mismo, ¿En qué están pensando? Acá es una jugada que no sé quién la podría comprender porque están botando la plata”, lanzó sin filtro. Inmediatamente, la uruguaya agregó que no es nada en contra de Carla Jara, si no que ella apunta al presente de la señal pública.

“Ese canal se está hundiendo, ¿Cómo van a hacer esta contratación? ¿A dónde quieren ir? Ni siquiera estamos en la época de verano, en donde uno puede decir que encaja perfecto Carlita”, agregó.

Posteriormente, Schmitd planteó que si quieren aventurarse con un nuevo rostro como Carla, deberían seguir invitándola más días para probar antes de formalizar su incorporación. “Por eso estoy diciendo que e un dinero botado, porque si tú estás probando a alguien, tú la sigues llamando, que siga viniendo, qué se yo (...) la contratación es que me parece no ha lugar, sí invitarla, sí seguir estudiando qué pasa con ella”, cerró.