Fabio Agostini está jugando sus cartas y está coqueteando con Faloon Larraguibel: “Eres una chica muy linda para no haber tenido nada con ninguno”

Al parecer se estaría dando un nuevo romance dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, y sería nada más ni nada menos que entre Fabio Agostini y Faloon Larraguibel.

Durante el más reciente capítulo del reality de Canal 13, se vio al español coqueteando animadamente con la exrostro de Zona Latina.

Todo comenzó cuando la exchica Yingo y el ganador de “Tierra Brava” se encontraban hablando en el patio de la casa, en donde la rostro de farándula le estaba contando su nuevo compañero sobre sus -fallidos- romances dentro del encierro.

¿Tú llevas aquí desde el primer día y nada de nada?”, le consultó Fabio. “No, como que en las actividades sí, pero como un piquito con tu amigo, pero Austin tenía cosas con Gala y ella se enojó conmigo. Entonces, dije no ya, si a ella le afecta... yo no me iba a meter ahí”, le comentó.

Fabio se la jugó

Acto seguido, Agostini aprovechó el momento y lanzó un coquetón comentario a su compañera: “Qué raro, eres una chica muy linda para no haber tenido nada con ninguno. Quizás aquí te puedes ir abriendo de a poco con alguien”, le respondió sugerentemente Fabio.

“En verdad me dejaron un poquito chata los hombres”, comentó Larraguibel. A lo que Fabio respondió: “Quizás aquí te vas abriendo poco a poco”, le comentó a su compañera, mientras que ella no negó esta posibilidad.

Finalmente, Faloon habló sobre Fabio con sus compañeras de encierro, entre ellas Bllue Mary, Botota Fox y Sábelo, quienes le aconsejaron que tengas las cosas claras con el español.

“Serían la pareja explosiva, todo el rato. Yo creo que es un re buen partido para vos en este minuto que estás soltera. Es tu momento para sembrar la semillita”, recomendó Sofía Camará, animando a la rubia a jugársela por su nuevo compañero de “¿Ganar o Servir?”.