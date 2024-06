Kate Winslet aclaró los rumores sobre una supuesta enemistad con James Cameron

Desde hace tiempo se ha rumorado que podría haber una enemistad entre Kate Winslet y James Cameron, luego de que ella protagonizó ‘Titanic’, cinta dirigida por el reconocido cineasta, que le dio fama internacional y reconocimiento a ambos.

Ahora, la actriz decidió aclarar la situación, así que aquí te compartimos cuáles fueron sus declaraciones sobre el tema.

¿Qué dijo Kate Winslet sobre James Cameron?

En una entrevista reciente con Variety, Winslet trató directamente estos rumores, resaltando una conexión sólida tanto en el ámbito profesional como personal con el destacado director de Hollywood.

La actriz fue firme al abordar este tema, negando cualquier sugerencia de discordia con Cameron. “Nunca ha habido una distancia entre nosotros”, declaró Winslet, enfatizando que los rumores carecen de fundamento.

Con el paso de los años, la relación entre Winslet y Cameron evolucionó, y en 2022 se reunieron en el set de la película “Avatar: el camino del agua” (Avatar: The Way of Water), donde Winslet interpretó a Ronal, un personaje de captura de movimiento. A pesar de los informes previos que insinuaban tensiones en el set, Winslet destacó que su colaboración con Cameron fue positiva y enriquecedora.

El éxito de ‘Titanic’

Desde su estreno en 1997, la película dirigida por James Cameron ha dejado una marca imborrable en la historia del cine, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende generaciones. En la actualidad, este épico romance sigue cautivando y emocionando a audiencias de todo el mundo, consolidándose como uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos.

La trama, inspirada en el trágico hundimiento del RMS Titanic en 1912, sigue la historia de amor entre Jack Dawson (interpretado por Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt Bukater (interpretada por Kate Winslet), dos jóvenes de diferentes estratos sociales cuyos destinos se entrelazan a bordo del lujoso transatlántico. Con una combinación magistral de romance, tragedia y acción, Cameron logra transportar al espectador a través del tiempo y el espacio, sumergiéndolo en una experiencia cinematográfica inolvidable.