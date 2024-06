La razón por la que acusan a Ángela Aguilar de haber saboteado las relaciones de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen protagonizando las tendencias en redes sociales ante los detalles que siguen surgiendo sobre lo que fue su amistad, la cual terminó en un inesperado y tórrido romance.

PUBLICIDAD

La pareja decidió no ocultar su amor pese a que solo han pasado dos semanas de conocerse la separación del cantante con Cazzu, la madre de su hija Inti, por lo que son muchas las criticas que han recibido, pero las cuales han preferido ignorar.

En medio de todo el hate que han recibido los memes sobre la amistad que mantuvo la hija de Pepe Aguilar con Cazzu no han faltado y ahora hay quienes han decidido exponer la manera en la que esta actuaba con quienes fueron las parejas de su ahora novio.

Acusan Ángela Aguilar de “sabotear” relaciones de Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron al asegurar que su amor surgió hace años atrás, por lo que le tiraron en cara al artista haber tenido un compromiso con Belinda y tener una hija con Cazzu estando enamorado de otra mujer.

Ahora han aparecido los mensajes de apoyo y cariño que Ángela no solo envió a Cazzu sino también a otras ex parejas del ranchero y sus palabras han causado indignación.

“Fan de su relación”, fue uno de los comentarios de Aguilar a un video que grabó Cazzu con Christian Nodal y publicó en TikTok.

“La más bonita (emoji corazón azul)”, fue uno de los mensajes que también le dejó a en una foto María Fernanda Guzmán, quien fue novia del intérprete antes de su noviazgo con Belinda.

PUBLICIDAD

Aunque con Belinda no tuvo una amistad cercana, pues aseguran que esta sospechaba de Ángela, durante entrevista para el programa ‘Hoy’, Ángela lanzó un comentario burlón sobre su boda.

“No me han invitado, pero estoy segura de que sí. Le podemos decir a Claudia que le preste el vestido a la Belinda”, expresó.

Es por ello que usuarios han expuesto como un “modus operandi” los gestos de la llamada princesa del regional mexicano sobre las novias de su ahora pareja.

Tanto argentinas como mexicanas se han unido para repudiar a Ángela Aguilar quien ha preferido permanecer en silencio mientras su nombre y el de su familia queda envuelto en insultos y señalamientos.

Por su parte, Cazzu se ha llenado de elogios y aplausos al lanzar un comunicado marcando su postura con gran elegancia y madurez.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada, y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso, les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor a los procesos necesarios, y aprender. Gracias por la preocupación. Ahora pasemos de página, vivamos y dejemos vivir”, expresó.