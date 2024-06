Metallica llega al Fortnite para una colaboración brutal en el battle royale más famoso de los videojuegos

El Master of Puppets dice presente en el battle royale más famoso de los videojuegos. Metallica hará una brutal colaboración con el Fortnite. El desarrollo de Epic Games apunta a las viejas generaciones y pretende enseñar a las nuevas lo que es las buena música, combinada con unas partidas impresionantes.

Sad but True, Nothing Else Matters y The Memory Remains son temas musicales que esperamos escuchar en uno de los seis conciertos que dará Metallica en el pase de festival de Fortnite.

Pero eso no es todo, Epic Games explica que Metallica no sólo vino a tocar, sino que también vino a pelear. Eso genera que haya un montón de objetos coleccionables, skins y souvenirs para coleccionar. Si eres fanático del Metal y de los videojuegos este es tu lugar.

Quienes obtengan el pase de festival podrán gozar de un trayecto de recompensas gratuitas y además de una mejora de trayecto de recompensas premium.

En los dos casos tienen recompensas para el juego que pueden desbloquear mientras progresan por el pase, incluyendo los atuendos James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo del trayecto de recompensas premium. Asimismo, jugando como un desenfrenado desbloquearán el atuendo Lars Ulrich después de comprar el trayecto de recompensas premium.

Epic Games informa que la temporada 4 de Fortnite Festival estará disponible el 13 de junio, junto al lanzamiento de la v.30.10.

La experiencia musical inmersiva está programada para el sábado 22 y domingo 23 de junio. Tendrán que ir a la pantalla para presenciar cada espectáculo cada media hora.

La temporada 4 incluye una nueva experiencia que se quedará una vez termine la temporada: el Escenario de batalla JcJ. Unos 16 jugadores entran, pero solo uno saldrá victorioso. (Es un todos contra todos musical). Déjense llevar por el metal en el Escenario de batalla, el Escenario de improvisación o el escenario principal para progresar en el pase de Festival de la temporada 4.

Pueden desbloquear la pista de improvisación “One” en el trayecto de recompensas premium del pase de festival, pero si una no es suficiente, también pueden obtener estas pistas de Metallica en la tienda:

Metallica - “Enter Sandman”

Metallica - “Fuel”

Metallica - “Master of Puppets”

Metallica - “Ride the Lightning”

Metallica - “The Unforgiven”

Metallica - “Wherever I May Roam”

Llegarán más pistas de improvisación de Metallica en las próximas semanas. Estarán en la tienda hasta el 16 de agosto de 2024, informa el sitio oficial de Fortnite. Conoce todos los detalles.