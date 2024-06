“Qué cruel”, revelan cómo Cazzu habría descubierto la supuesta infidelidad de Nodal con Ángela Aguilar

La relación de Ángela Aguilar y Nodal se ha convertido en la más polémica del mundo del espectáculo, pues los acusan de traicionar a Cazzu.

Y aunque Nodal y Ángela se han esforzado por asegurar que su relación es reciente, y que él terminó con Cazzu hace meses, y no hubo infidelidad, parece que sí la hubo.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona. Es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida”, dijo Nodal sobre la madre de su hija en un comunicado.

Revelan cómo Cazzu habría descubierto la supuesta infidelidad de Nodal con Ángela Aguilar

La creadora de contenido Reina venenosa reveló que Nodal supuestamente dejó a Cazzu de un día para otro y le dijo que estaba “enamorado de otra”.

Y luego la cantante argentina descubrió la supuesta infidelidad de Nodal con Ángela Aguilar de la forma más cruel en mayo.

La intérprete de Dime cómo quieres ofreció un concierto en Chihuahua el pasado 15 de mayo y fue allí donde ella llevó la cadena con dije de cruz que le dio Nodal, y Cazzu la vio y allí lo supo.

Según la creadora de contenido, la argentina le había pedido un collar como el que él tenía para ella, pero él se lo dio fue a Ángela.

“Julieta le había pedido un collar a Nodal como el de él y él se lo regaló a la nueva”, y esto la dejó devastada, al darse cuenta que era Ángela la que llevaba el collar y entender que ella era la mujer por la que la dejó Nodal.

Cazzu aseguró a través de redes con un mensaje que estaba bien y estaba enfrentando la polémica lo mejor que podía, pero muchos no le creen que está bien, pues aseguran que está muy triste.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible”, dijo la argentina.