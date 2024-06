Russell Crowe confesó sentirse "incómodo" con la secuela de 'Gladiador'

Russell Crowe ha compartido sus pensamientos sobre la próxima secuela de “Gladiador” dirigida por Ridley Scott, admitiendo que se siente “un poco incómodo” con el proyecto. Durante una reciente entrevista con Kyle Meredith, el actor ganador del Oscar expresó sus reservas sobre la continuación de la historia sin su personaje.

PUBLICIDAD

Crowe, quien interpretó al general romano Máximo en “Gladiador”, recordó con nostalgia el impacto que la película tuvo en su carrera y las oportunidades que le abrió. “Reflexiono sobre la edad que tenía cuando hice esa película y todas las cosas que vinieron después, las puertas que esa película en particular me abrió”.

¿Qué opina Russell Crowe de la secuela de “Gladiador”?

“Me siento un poco incómodo con el hecho de que estén haciendo otra, porque, por supuesto, mi personaje está muerto y no tengo voz en lo que se hace”, explicó Crowe. “Pero un par de cosas que he escuchado me hacen pensar: ‘No, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular’. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar”.

“Definitivamente hay un toque de melancolía, un toque de celos” añadió el actor. La secuela de “Gladiador” contará con Paul Mescal en el papel principal de Lucius adulto, quien en la película original es el joven sobrino de Cómodo, el emperador romano interpretado por Joaquin Phoenix.

Mescal ha expresado su entusiasmo por el proyecto, afirmando que la secuela es “definitivamente la película más grande que he hecho”. “Me siento muy emocionado, pero es difícil alejarse un poco del legado de la película”, explicó Mescal. “Creo que está muy bien escrita y rinde homenaje a la primera, pero es algo en lo que creo que puedo entrar y hacer cómodamente mío”.

“Gladiador 2″ busca expandir el mundo creado por la película original

Cuando se le preguntó si había hablado con Crowe sobre la “Gladiador” original, Mescal respondió que no habían tenido esa conversación, pero que le encantaría escuchar las historias de Crowe sobre la filmación. Sin embargo, subrayó que su personaje es totalmente diferente.

Además de Mescal, “Gladiador 2″ contará con un elenco estelar que incluye a Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn y Connie Nielsen, quien regresa como la madre de Lucius. La película se estrenará en cines el 22 de noviembre. Por su parte, Crowe recientemente estrenó “El exorcismo de Georgetown” y está promocionando su nuevo álbum con su banda Indoor Garden Party.