“Tú estás todo el tiempo hablando de tu ex y me aburre”: Daniela Colett le paró los carros a Luis Mateucci en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Daniela Colett no aguantó y le paró los carros a Luis Mateucci tras mencionar en varias ocasiones a su expareja, Daniela Aránguiz.

PUBLICIDAD

La pelea entre los tortolitos ocurrió mientras ambos estaban acostados, en donde el argentino le comentó que se encontraba aburrido de las actitudes de Fabio Agostini con él, quien constantemente recalca que le fue infiel a la panelista de farándula con la brasileña y además, asegura que utiliza a las mujeres para su propio beneficio.

Tras escuchar las palabras del trasandino, Daniela aprovechó de hacer su propia queja: “Me aburre también cuando están empezando a hablar de gente de afuera. Tú estás todo el tiempo hablando de tu ex y como que me aburre escuchar eso todo el tiempo. Cuando quieras hablar de ella, habla de ella después, pero no me busques mejor, porque me aburre también”, sostuvo la participante del reality de Canal 13.

El enojo de Mateucci

Por su parte, Luis le contestó con dureza, asegurando: “Demasiado bueno estoy siendo con vos, me encanta que nos llevemos bien, pero si me tocas las pelotas, me las tocas. Hacerte la enojada por esa pelotudez me parece una ridiculez, no es de adulta, y algo por lo que me interesas es porque sos adulta. Es él el que me saca el tema, y lamentablemente le tengo que devolver”, se defendió el argentino.

A lo que Colett contestó: “No me estoy haciendo la enojada, si estuviera enojada ni siquiera estaría aquí. No te pongas choro conmigo, porque yo también sé ponerme chora”, le advirtió Dani.

Posteriormente, la brasileña confesó sus sentimientos hacia al argentino, comentando: “Somos amigos pero yo te quisiera como más que amigo. Siempre te lo dejé claro”, le aseguró a Mateucci.

Acto seguido, ambos protagonizaron una escena en la ducha, en donde se les vio bastante divertidos y románticos.