“¡A ver quién tiene más huevos!”: gran pelea entre Fabio Agostini y Luis Mateucci provocó discusiones entre sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”

Durante el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?” finalmente transmitieron la esperada pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini.

Cabe recordar que todo comenzó cuando ambos participantes eran parte de la anterior producción de Canal 13, “Tierra Brava”, en donde el argentino echó baba a la nutella del español y este terminó comiéndosela. Ahora llegó el momento de la venganza.

Fabio en su calidad de sirviente, se encontraba sirviendo agua a sus compañeros y de un segundo a otro, tomó el vaso de Mateucci para poner un poco de su saliva en él y proceder a lanzarlo en su cabeza.

“Por si quiere un poco de proteína”, comentó Agostini antes de realizar la acción.

Luis, furioso, se puso de pie y atacó al español, y ambos participantes tuvieron que ser separados. “¡A ver quién tiene más huevos!”, le dijo Fabio a Mateucci, y fue alejado de la casa por su amigo Austin Palao. Mientras que Mateucci fue contenido por Raimundo y luego le dijo a Amanda que no quiere continuar en el reality. La institutriz, en tanto, envió a Fabio al patio.

Peleas entre sus compañeros

Tras el tenso momento, Amanda citó a todos los participantes a la mesa para discutir lo sucedido. Ahí, casi toda la casa se puso del lado de Fabio.

“No sabes la rabia que trae el otro. No lo justifico, pero viene juntándose rabia. Si a mí me tiran un escupo y me lo trago, lo voy a querer matar”, explicó, desde su punto de vista, Pangal Andrade.

En tanto, Oriana y Daniela defendieron a Luis, cada una a su manera. “La rabia no justifica lo que hizo. Si se la quieres devolver, devuélvela igual... a las espaldas, las cosas se devuelven con la misma moneda. Si quiere escupir, que lo haga a espaldas de Luis. Si le tiras algo en la cara a una persona desprevenidamente, evidentemente va reaccionar de esa manera”, opinó Marzoli.

“No se regresan las cosas con la misma moneda. (Luis) Hizo las cosas mal, pero me parece ridículo que Fabio entre para hacer lo mismo”, expresó la brasileña.

Eso sí, nadie estaba de acuerdo con su postura y provocó el enojo de Colett, quien posteriormente protagonizó un fuerte encuentro con Pangal.

Todo comenzó cuando Daniela se levantó de la mesa y golpeó la mesa: “Bueno, si me cag… afuera, entonces yo tendría que haberlo cag… también”. Entonces, el ganador de “Año 0″ la llamó “agresiva” y le pidió que tuviera calma.

Acto seguido, Pangal se retiró golpeando la mesa tras ser increpado por Blue Mary, Daniela reaccionó de inmediato. “¿Viste cómo haces el ridículo? Ahora golpeas la mesa. Yo puse una cosa acá y me llamaron violenta y ridícula, y ahora él lo hace. Cada uno reacciona como es”, reclamó la brasileña.