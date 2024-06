Aseguran que Benjamín Vicuña tendría nueva pareja: mujer habría dejado a su esposo para estar con el chileno

Un nuevo escándalo está ocurriendo en el mundo de la farándula, y es que al parecer Benjamín Vicuña habría encontrado nueva pareja. Sin embargo, hay una polémica entre medio, y es que la mujer habría dejado a su esposo para estar con el chileno.

Según la información que entregó “Socios del espectáculo”, el galán chileno conquistó a una compañera de gimnasio llamada Ana, quien estaba estaba en pleno matrimonio y dejó todo para irse atrás de él.

El panelista Matías Vázquez fue quien reveló la información sobre este nuevo romance, el cual estaría lleno de polémicas.

De acuerdo con las palabras del panelista, Vicuña estaba buscando mantener su noviazgo bajo llave “para protegerla a ella ya que la separación es muy reciente y ella tiene hijos chicos, por lo que hay una peligrosa coincidencia de fechas”.

“Se conocieron en el gimnasio, que vendría a ser como la boite o el boliche de estos tiempos. Iban de mañana, y en esas sesiones mañaneras hace siete meses más o menos, empezaron el flirteo. Tenían una estrategia para que nadie se diera cuenta en un primer momento. Llegaban juntos, pero saludaban a la gente por separado y así también se iban. Pero claro, la gente en un momento empezó a sospechar que podía pasar algo” contó el periodista, sobre cómo inició esta nueva relación del chileno.

“El ya lo sabemos que es un galán. Un galán tan importante que logró que esta chica dejara todo, incluido su matrimonio, y que se fuera atrás de él. Bueno, también hay que decir que cuando una mujer como en este caso o un hombre cuando dejan una relación es porque la cosa ya no viene bien, algo está roto, o quebrado” agregaron en el programa.

“Era una relación que ya venía con un desgaste emocional importante, y de repente en el medio de ese desierto apareció un oasis” repitió Vázquez,

No es parte de la televisión

Otro de los panelistas del programa argentino, Adrián Pallares, le mandó un mensaje a Vicuña para que no llamara al medio para criticar la exposición de la noticia puesto que él mismo dijo “en una nota que te hicimos que estabas con ganas de ponerte de novio y habías dado una pista de que algo tenías”.

Posterioremnte, contaron que la mujer “no es del medio y se la conoce como Anita, por lo que entendemos que se llama Ana. Y si bien no es famosa, no es de la tele, es una mujer que no pasa inadvertida. No: llama mucho la atención. Por su físico, por su cara, porque es muy bonita. Esto es lo que nos cuentan. Es una mujer llamativa. Ya van a aparecer las fotos y me dicen que lo vamos a corroborar. Hace siete meses que están juntos”, aseguraron en el espacio trasandino.

“Es una mujer alta, estilizada, cuerpo fitness, muy llamativa. Es rubia (...) Tiene 40, pero parece mucho más joven por su actitud y su forma de ser. Es una mujer muy independiente y además de su trabajo muchas veces hace de modelo para el negocio de su hermana”, concluyeron en el más reciente capítulo del espacio.