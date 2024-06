“La gente está muy agresiva”: Paty López reveló el verdadero motivo por el cuál decidió abandonar su vida en Chile

Paty López será parte del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde la actriz se sincerará su nueva vida fuera de Chile.

En la conversación con Julio César Rodríguez, la intérprete contará la firme de por qué decidió tomar sus maletas para irse a radicar a Eslovenia, país de origen de su esposo.

Según el adelanto del capítulo, hubo una violenta situación que sacó de las casillas y finalmente fueron determinantes para tomar la decisión.

“Estaba embarazadita después de mucho tiempo, bueno, logré embarazarme y fue de alto riesgo. Lo pasé muy mal, viví algunos episodios un poco fuertes, violencia vial, le digo yo”, revelará en el espacio de CHV, sobre los motivos que la empujaron a tomar la drástica determinación.

Según las palabras de la actriz, en estos momentos “Chile para mi gusto está muy violento , lamentablemente”, expresó. Asimismo, comentó actualmente “la gente está muy agresiva”.

¿Qué la llevó a abandonar Chile?

Acto seguido, Paty recordó la violenta situación que vivió mientras estaba conduciendo su auto en el 2022, el cual catalogó como “violencia machista en la ruta, es un femicidio frustrado”.

Ahora, la actriz contará más detalles de lo que sucedió ese día: “Un tipo me hizo una maniobra muy peligrosa en la carretera, me pasó por el lado mío, me golpeó el retrovisor, fue complejo y yo quedé bien asustada”, expondrá.

Este hecho fue el que la motivo a buscar un lugar donde su hijo pudiese vivir más tranquilo, y cuando estaba embarazada tomó sus cosas y se fue lejos de Chile.

“Mi esposo me dijo ‘vámonos a Eslovenia, te cuido allá, allá tengo trabajo, mi gente, puedes estar en la casa tranquila’. Y fíjate que no lo tenía pensado, confié y bueno, me fui a vivir mi embarazo”, contará en el nuevo capítulo del espacio de conversación de JC Rodríguez.