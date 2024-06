House Of The Dragon ya confirmó una tercera temporada a pocos días de sus nuevos episodios

'House Of The Dragon' se estrenará este domingo 16 de junio

Los fans que esperan con ansias la segunda temporada de “House of the Dragon” pueden estar tranquilos sabiendo que una tercera temporada ya está en camino.

PUBLICIDAD

Según informes de Dexerto, HBO confirmó oficialmente la producción de la tercera temporada, apenas unos días antes del estreno de la segunda.

La segunda temporada de HOD continuará con la intriga política y el drama que surgió tras la muerte de Lucerys Velaryon en el final de la primera temporada. Esta nueva entrega se centrará en la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, donde se lucha por el próximo rey Targaryen.

Detalles de trama

El hilo de sucesos de la tercera entrega aún es incierto, dado que no se sabe cómo terminará la segunda temporada. Muchos esperan que se adapten algunos de los eventos más notables de los libros, incluyendo el macabro episodio conocido como el asunto de ‘’Blood and Cheese’'.

Novela adaptada

“House of the Dragon” adapta la historia de 2018 de George R.R. Martin, “Fire & Blood”, específicamente la segunda mitad. La serie se sitúa aproximadamente 100 años antes de los eventos del fenómeno “Game of Thrones”.

Este anuncio de una tercera entrega seguramente emocionó a los fans, especialmente porque muchos creen que el final de la segunda temporada coincidirá con el lanzamiento del próximo libro de la saga “Game of Thrones”, “The Winds of Winter”.

Hasta el momento, no hay una ventana de lanzamiento disponible para la tercera temporada, pero se espera que se estrene en los próximos dos años por venir, continuando la frecuencia de 2 años por temporada.

Mientras tanto, la segunda temporada de “House of the Dragon” se estrena el domingo 16 de junio en HBO en los Estados Unidos.