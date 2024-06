Kel y Hernán Calderón protagonizan emotivo video por el Día del Padre: “Siempre intento seguir tu ejemplo”

Kel Calderón, reconocida influencer y abogada, sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo video en Instagram con motivo del Día del Padre. En el registro, la influencer dedica sentidas palabras a su padre, Hernán Calderón, destacando su gratitud y admiración por él.

Este conmovedor momento fue parte de una campaña para una marca de bebidas alcohólicas, pero lo que realmente impactó fue la conexión y el cariño que la dupla mostró, una vez más.

En el video, se ve a Kel y Hernán entrando a un bar, donde Hernán empieza a hablar sobre su hija: “Mi hija tiene muchas virtudes y fortalezas, pero si bien para mí ellas son motivo de gran orgullo, no hay nada más importante que su enorme espíritu de solidaridad con las personas que más lo requieren”.

Kel, visiblemente emocionada, le leyó una carta a su padre donde expresó: “Papá, sé que puede sonar cliché, pero nadie podría entender el orgullo que siento de ser tu hija, de crecer sabiendo que tengo un papá que daría todo por mí. Es el regalo más grande que el universo me pudo dar”.

Hernán, por su parte, respondió conmovido a las palabras de su hija: “Siempre está preocupada de cómo poder ayudar a quienes más lo necesitan, es de una sensibilidad enorme, de la que me culpa a mí”, dijo, agregando: “Yo le digo que lo importante en la vida, aparte de los valores, son los sentimientos y que no son una debilidad, sino que, por el contrario, una gran virtud”.

La influencer también agradeció a su padre por todo el apoyo y los valores inculcados a lo largo de su vida: “Gracias por nunca dejarme sola, por guiarme con valores claros y enseñarme a no perder la sensibilidad con el dolor de un otro”, confesó. Kel añadió: “Aunque a veces no lo logre, siempre intento seguir tu ejemplo, porque aunque no muchos lo sepan, además de lo brillante que eres, lo más lindo que tienes es tu corazón”.

Este emotivo video no solo conmovió a los seguidores de Kel, sino que también reflejó la profunda relación y el respeto mutuo que existe entre padre e hija.

Cabe destacar que la familia Calderón Argandoña vivió un importante quiebre, luego de que Nano, el hijo menor de Hernán y Raquel Argandoña, agrediera a su padre con un cuchillo, tras lo cual quedó detenido. Después de este episodio, Kel Calderón tomó distancia de su hermano y de su madre.

Desde entonces, Kel se ha mostrado siempre muy unida con su padre, Hernán Calderón, con quien tiene una relación muy cómplice, según lo que se puede percibir en las redes sociales.