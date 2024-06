Kike Morandé se confesará en nuevo programa de REC TV: “Yo no me hubiera ido nunca de Canal 13″

Este año REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13, cumplió 10 años y en el marco de esta celebración, la televisora retro estrenará una producción original que es parte de su propuesta editorial, “Café de los recuerdos”. Se tratará de un programa de conversación que tendrá a 11 reconocidos animadores de la televisión chilena junto a 11 destacados invitados, desde hoy 14 de junio y cada viernes a las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

La característica principal del espacio “Café de los recuerdos” es que congrega a protagonistas y figuras muy destacadas de la televisión chilena y que forman parte de la memoria colectiva del público nacional, sobre todo de las generaciones que disfrutaron programas muy recordados de los años 80 y 90.

Será una hora de conversación entre queridos y recordados rostros que conducirán este proyecto, con diálogos que llegarán al corazón y que reproducirán agradables sensaciones recordando el pasado. Esto, debido a que se revisarán momentos televisivos únicos que evocarán lo mejor de la televisión de antaño.

La estructura del proyecto estará dividida en tres bloques, donde el primero estará dedicado a recordar imágenes de archivo que muchas veces causarán sorpresa a los mismos invitados. El segundo incluirá conversaciones con los protagonistas sobre sus actividades actuales, y la tercera parte girará en torno a la música, con las canciones preferidas de los rostros y sus historias personales, generando así emotivas instancias.

Kike Morandé Gentileza: Canal 13

Los animadores e invitados

Dentro de las queridas y recordadas figuras que conducirán “Café de los recuerdos” estarán Juan La Rivera, José Alfredo Fuentes, Luis Jara, Maly Jorquiera, Paulina Nin de Cardona, Emilio Sutherland y Andrea Tessa, entre otros grandes personajes. Todos ellos invitarán a rememorar programas icónicos, secciones que marcaron épocas y grandes reportajes, junto a eventos y modas inolvidables.

Entre los invitados que destacarán en “Café de los recuerdos” estarán las comediantes Gloria Benavides y Maitén Montenegro, los actores Roberto Vander y Fernando Kliche, el emblemático locutor de radio Pablo Aguilera, el piloto de carreras Eliseo Salazar y el animador Kike Morandé, entre otros.

Kike Morandé y Paulina Nin Gentileza: Canal 13

El ex integrante del exitoso estelar “Viva el lunes” comenta que “hace mucho tiempo que no pisaba Canal 13 y tengo los mejores recuerdos de la época en que trabajé aquí... yo no me hubiera ido nunca de Canal 13, porque lo pasaba muy bien y era un canal súper pro y trabajábamos harto”.

Y agregó: “me parece fantástico que me hayan invitado al ‘Café de los recuerdos’ para recordar el gran programa que fue ‘Viva el lunes’, junto a muchos otros de la década de los 90 que dio el 13″.