“Si no nos manda la botella...”: Raquel Argandoña recordó cuando fue cortejada mientras almorzaba con Kel Calderón

Uno de los temas que se discutió en el panel de “Tal Cual” de este miércoles fue cómo conocer a un hombre exitoso. La animadora Raquel Argandoña aconsejó a las mujeres ir a un restaurante o un bar sola, esto con el fin que los pretendientes se animen a acercarse sin el temor de interrumpir una conversación entre amigas.

Por esto, la “Quintrala” recordó una anécdota con su hija Kel Calderón cuando estaban almorzando en un restaurante de carnes en Alonso de Córdova años atrás. “Nos sentamos y de repente el garzón, todavía no habíamos pedido nada, nos trae una copa de espumante”, partió.

“Yo pensé que era por gentileza del restaurante, le digo: ‘gracias’, y él me dice que ‘el señor de la mesa que está ahí al fondo, le mandó una copa de espumante. ¿Y sabes qué le digo la Kel? ‘dígale que muchas gracias, pero si no nos manda la botella, no nos interesa’”, contó entre risas.

“Oh qué vergüenza, y nos trajo la botella. Para una copa, estás loco, una copa la compramos nosotros”, agregó la animadora.

El nuevo romance de Raquel

Hace tan sólo unos días, la animadora Raquel Argandoña dejó a todos con la boca abierta al confirmar su soltería, y con esto, el quiebre de su relación de más de cinco años con el ingeniero, Félix Ureta. Una talla deslizada por José Miguel Viñuela en “Tal Cual” terminó con la confesión de que lleva alrededor de cinco meses soltera.

Los detalles sobre el presente amoroso de Raquel siguen siendo revelados en su programa, y este jueves por la noche entregó una nueva información. La animadora fue escueta, pero igual soltó un nuevo dato: no está completamente sola.

Nuevamente esto fue incentivado por Viñuela, ya que él le pasó el recado de una auditora que le dijo a Raquel que se atreviera a mostrar su nuevo amor. La “Quintrala” aprovechó la oportunidad para aclarar el estado de su vida sentimental: “Yo no estoy pololeando, conocí a una persona que me encanta, pero lo voy a tener muy para mí”.

Marlen Olivari indagó un poco más, y le consultó qué fue lo que le conquistó de ese hombre, y Raquel Argandoña inmediatamente contestó que “su personalidad, es muy seguro de sí mismo, muy bacán... pero voy piola porque la cabeza siempre fría”.