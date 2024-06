Vanessa Daroch desmintió tajantemente los rumores sobre su ingreso a la nueva temporada de “Gran Hermano”

Hace unos días, se inició el rumor de que una de las mujeres que participaría de la nueva edición de “Gran Hermano” sería la reconocida tarotista, Vanessa Darouch, marcando su primera vez en un encierro de este formato.

Sin embargo, este viernes en el programa de farándula, “Que te lo digo”, se contactaron con la médium, quien negó tajantemente su presencia en la segunda temporada del reality de Chilevisión. Ella partió mencionando que ha recibido muchos mensajes después de que el rumor saliera a la luz.

“Eso está absolutamente lejos de la realidad, ni siquiera me han llamado de Chilevisión. Hace mucho tiempo que no voy a Chilevisión, eso es absolutamente falso. No estoy confirmada, no me han llamado”, aclaró Daroch.

“Si pensara entrar a un reality en algún momento, lo pensaría mucho porque tengo a mis perritos, mis pacientes agendados, sería difícil, tendría que ser mucho para que dijera: ‘sí, voy a entrar’”, agregó la tarotista.

“Como te digo, nadie se ha comunicado conmigo, no estoy ni pre confirmada, ni confirmada, no he ido a un casting, no he hecho nada”, recalcó Vanessa Daroch.

Los cambios de la nueva temporada de “Gran Hermano”

Chilevisión está preparando la segunda edición de la versión chilena del reality “Gran Hermano” que fue un fenómeno en redes sociales. Poco a poco se ha anunciado nueva información sobre cómo se desarrollará el encierro que se estrenará durante el segundo semestre de este año.

Uno de los cambios que existirá es que Diana Bolocco será la única animadora del reality, su excompañero de labores, Julio César Rodríguez, dio un paso al costado. El casting contará a 10 famosos y 10 personas desconocidas, y nuevamente las jornadas serán en vivo.

Desde Chilevisión indicaron que el acuerdo involucra también a DirecTV y Banijay Rights, y se “contará con un canal exclusivo para la emisión 24 horas de la nueva temporada”.

Con respecto a los días que se emitirá “Gran Hermano” será de domingo a viernes, la edición anterior también iba en ese horario, pero los días viernes tenía un horario de madrugada en donde se emitía una fiesta.

Una importante modificación del reality es que tendrá juegos y competencias, los cuales serán comandadas por la animadora Emilia Daiber, quien será la única persona del mundo exterior que entrará a la casona donde conviven los famosos con las personas desconocidas.

El equipo que resulté perdedor tendrá que vivir una semana en el sótano en condiciones paupérrimas pasando pellejerías. Por otro lado, los que resulten ganadores gozarán de las comodidades que tendrá la planta de arriba.