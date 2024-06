“Y yo les dije...”: Belén Mora reveló que fue invitada a la última edición del Festival de Viña

La comediante Belén Mora estuvo presente en el último capítulo de la temporada del programa de entrevistas a comediantes, “Entre broma y broma”. Inevitablemente, ella fue consultada sobre su paso por el Festival de Viña del Mar, en donde después del exitoso inicio de su rutina, terminó siendo pifiada.

Ella habló que esta experiencia le entregó una nueva herramienta que antes no poseía. “Lo que para algunos es lo peor que le puede pasar a un comediante en Chile, ¿Qué más va a pasar? Por eso te digo que me subo al escenario súper liviana, súper relajada”, comentó.

“El comediante más exitoso quizás todavía tiene ese temor de que si va a un festival lo van a pifiar. A mí ya me pifiaron”, agregó. “Yo llevo 13 años haciendo stand up y me han pifiado una vez (...) quizás antes me preocupaba mucho de la transversalidad de mis rutinas, ahora no me importa ser transversal”, puntualizó.

“No pretendo volver a un festival televisado en el corto plazo”

“No tengo aspiraciones de ir de nuevo a un festival televisado, mi aspiración desde que egresé de la carrera es vivir de esto. La gente muchas veces cree que porque una no está en la tele, le está yendo mal. A mí no me ha ido mal, gracias a Dios no me ha faltado pega”, continuó.

“Quizás me faltó la explosión de eventos post Viña, que fue lo que me pasó después de Olmué, por razones obvias. Nadie va a querer llevar a la pifiada, pero no me ha faltado pega, y no pretendo volver a un festival televisado en el corto plazo, estoy hablando de 10 años”, aseguró Mora.

El animador reveló que ella le había confesado que nuevamente recibió un llamado del Festival de Viña para la última edición. “Sí, y yo les dije: ‘me sale pus del alma todavía’. Sé que esto es tele, pero hueón...”, bromeó la comediante.

Además, Belén Mora contó que después del Festival de Viña fue invitada a un festival de comedia que se realizaba en la ciudad de Montreal en Canadá, “Just for laughs”. Ella le consultó si es que vio toda su rutina en la Quinta Vergara, y el hombre que la contactó dijo que eso no le importaba. Sin embargo, la comediante no fue por un problema con su pasaporte.