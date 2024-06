“Yo iba a saltar de felicidad”: DJ Méndez contó cómo se enteró que iba a ser abuelo

El popular músico nacional, DJ Méndez, estará de invitado en el próximo capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, el cual se emitirá este domingo 16 de junio. Leopoldo fue consultado por el animador Julio César Rodríguez si es que alguna vez pensó en que se iba a convertir en abuelo, esto después de que la hija del intérprete de “Estocolmo”, Steffi Méndez, tuviera a su primer bebé a sus 28 años.

PUBLICIDAD

“No, la verdad es que no”, dijo de entrada. “De muy joven, primero obviamente quería ser papá, ya a los 16 años. Siempre quise ser papá, es algo que yo siento en el alma, me gusta, amo serlo, pero de ser abuelo, la verdad es que no. Yo pensé que mi vida se iba a acabar a muy temprana edad, por ciertas cosas que estaban pasando en mi vida desde muy joven. Entonces no lo vi, como que iba hacer algo real en mi vida, pensaba muy negativo”, confesó.

“Estaba muy agradecido ya que iba a empezar (a tener una familia), bueno Steffi, Leo y después tuve un equipo de fútbol. Agradecido de la vida y de Dios, pero ser abuelo de verdad es como ¡wow! Quedé impactado”, reveló el artista.

Abuelo chocho

DJ Méndez contó que él fue el primero en enterarse que Steffi estaba esperando un hijo. Ella llegó a su lado evidentemente nerviosa, “viene como casi llorando, con nervio y yo (le digo) ‘¿pasó algo?’. Yo me empecé a asustar”, relató.

Steffi no sabía cómo contarle hasta que finalmente le confesó que estaba embarazada, “yo dije: ‘¿en serio?’, yo iba a saltar de felicidad. Ella tiene 28 años, igual buena edad, entonces dije ‘perfecto’, pero ella estaba llorando de nervio, porque ella no sabía”, continuó.

“Fue en el viaje que estuvo en Chile y no sabía, se vino a Chile sin saber que estaba embarazada, hasta que en la casa de una amiga se desmaya y la llevan a urgencia, entonces ella ahí le dicen: ‘felicidades va a ser mamá’. Ella me dijo que no sabía qué hacer”, agregó Méndez.

Su hijo no se lo había comentado a su pareja, y estaba nerviosa por eso. Su padre le aconsejó que obviamente tenía que decirle por el medio que ella quisiera. “Se demoró un par de horas, yo la convidé con mi pareja, salgamos a comer, se relajó un poco y lo tuvo que llamar”, siguió contando el cantante.

“Se alejó de la mesa donde estábamos comiendo y llegó muy tranquila por la reacción de Dante, su pareja, un músico muy conocido allá también en Suecia. Todo bien, todos felices, todos cambiados de casa, algo más grande porque llegó un nuevo integrante”, cerró Leopoldo Méndez.