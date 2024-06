Actores infantiles de Nickelodeon que sufrieron abusos

La cantante Ariana Grande se pronunció recientemente, y por primera vez, en cuanto a los abusos infantiles en los programas de Nickelodeon, y aunque no describió detalles sobre alguna experiencia, sí admitió que actualmente cuando ella ve algunos episodios se molesta al recordar las cosas que le hicieron decir y hacer.

PUBLICIDAD

“Al recordar algunos de los vídeos, pienso: ‘Carajo, ¿En serio? Mierda...’ Supongo que estoy molesta, sí”, recordó en entrevista al podcast ‘Podcrushed’, a tres del documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, en el que varias exestrellas infantiles, hablan sobre los abusos de los que fueron víctimas, entre ellos Drake Bell.

En el citado documental hablan sobre los abusos de varios productores, entre ellos, Dan Schneider.

Nickelodeon, abusos y actores infantiles

Son varias las exestrellas infantiles de Nickelodeon que han tenido la valentía de hablar sobre los abusos de los que fueron víctimas. A continuación, presentamos varios de estos actores y actrices:

-Drake Bell: en el documental ‘Quiet on set: The Dark Side of Kids TV’, Drake Bell dijo que cuando él tenía 15 años, el entrenador de diálogo para ese entonces en Nickelodeon, Brian Peck, lo abusó sexualmente. Contó que se hicieron amigos y que en una ocasión, se quedó a dormir en su casa, donde lo abusó.

-Jennette McCurdy: la ex coprotagonista de la serie ‘iCarly’ contó en su libro ‘Me alegro de que mi madre haya muerto’, que únicamente fue actriz porque su madre quería que lo fuera. Era el sueño frustrado de la mujer, quien la obligaba a estrictos regímenes alimenticios y a pesarse hasta cinco veces al día. Su mamá, quien murió de cáncer, tenía control de sus correos electrónicos, su diarios y sus finanzas.

-Alexa Nikolas: en sus redes sociales, ha hecho pública sus denuncias como actriz infantil que sufrió abuso en Nickelodeon. Ha expuesto que llegó a filmar escenas sugerentes, pero aunque exponía su desacuerdo, la ignoraban y tenía que grabar. Expresó que llegó un momento, al final de la segunda temporada de ‘Zoey 101′, que no podía llegar al set sin llorar. Refirió que su autoestima fue “dañada” y por eso ha protestado varias veces en contra del canal, en defensa de otros niños actores que según ella, pueden estar sufriendo los mismos abusos.

PUBLICIDAD

-Angelique Bates: trabajó en la serie ‘All That’. denunció que su mamá la maltrataba en el set de forma física y mental, pero nadie la defendía. En 1996 llamaron a Servicios de protección al menor, pero no hicieron nada y la obligaron a callar.

-Amanda Bynes: fue una de las actrices infantiles de Nickelodeon. A sus 13 años, ya era protagonista de ‘The Amanda Show’. Contó que el productor Dan Schneider le pedía que le diera masajes, él además tiene denuncias de que mostraba contenido para adultos a través de su computadora. Muchos miembros del elenco, notaron la cercanía entre él y Amanda, quien se sentaba a su lado y lo abrazaba.

-Matthew Underwood: famoso por su papel en el éxito de Nickelodeon de los 2000s, Zoey 101, contó que a los 12 años lo abusó sexualmente el padrastro de su mejor amigo, y a sus 19 años, sufrió abuso sexual por su agente de ese agente. “Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, que había pasado una cantidad decente de tiempo construyendo confianza conmigo como amigo y mentor…Mi confianza fue traicionada y la imagen de mí mismo fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces ha sido despedido, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó mi retiro de Los Ángeles y puso fin a mi búsqueda de la actuación”, dijo.