Carla Jara desveló desconocido romance con un hombre más joven que ella: “¡Viva el colágeno!”

Tras su separación, Carla Jara se encuentra cada día más presente en los medios y la TV, incluso esta semana retornó a la pantalla chica como panelista del Buenos Días a Todos. Pero eso no es todo, además la actriz estrenó un nuevo proyecto en YouTube. Se trata nada menos que un programa de conversación llamado “Entre Amigas y Copas”, y donde ha revelado más de algún secreto de su vida íntima.

Este espacio promete ser un lugar donde las mujeres puedan hablar abiertamente sobre diversos temas, desde la vida cotidiana hasta experiencias más personales. Incluso, en su primer capítulo, Jara no dejó indiferente a su audiencia al revelar una inédita experiencia de su juventud: un romance con un hombre menor que ella.

Todo ocurrió cuando el tópico del programa se centró en las experiencias en relaciones con diferencia de edad, específicamente en el caso que el hombre es menor que la mujer. “Viva el colágeno”, se leía en la portada del post, que anunciaba la conversación y las revelaciones que se dieron en el espacio.

Durante la entrevista con la bailarina Paloma Fiuza, surgió la pregunta “¿Tienes experiencia con alguien menor?”, lo que llevó a Jara a compartir una desconocida anécdota con un hombre más joven.

“¿En el tiempo del colegio vale o no?”, comenzó preguntando la actriz. En ese momento relató que cuando estaba en segundo medio, tuvo un breve romance con un joven que cursaba séptimo básico. “El niño estaba en séptimo, ¿muy mal?”, preguntó con risas nerviosas, dejando en claro que era una situación inocente.

“Fueron solo un par de besos”, aclaró en ese momento.

La confesión de Jara no terminó ahí. “Sabes que, me acuerdo que no besaba tan bien, por eso llegó hasta ahí”, admitió, desatando algunas risas en el estudio.

Paloma Fiuza, en tono de broma, comentó: “Imagina cómo ese niño te veía a ti”.

Como era de esperar, la conversación desató una lluvia de experiencias por parte de las seguidoras del programa, quienes no dudaron en contar sus propias anécdotas con hombres más jóvenes.