¿Se casaron? Revelan supuesta boda secreta entre Nodal y Ángela Aguilar

Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar supuestamente, se casaron en Roma, Italia, por lo que de ser cierto con estas nupcias se pone un sello que oficializa la relación entre ambos.

El dato lo divulgó la comunicadora mexicana, Maxime Woodside, quien según Prensa Libre, dijo que el matrimonio fue a escondidas, solo con la compañía de familiares de Aguilar.

La revelación de la comunicadora fue este viernes 14 de junio durante la emisión del programa ‘Todo para la mujer’. Indicó que Nodal y Ángela Aguilar fueron de viaje a Italia, así que aprovecharon para ir a Roma y celebrar su matrimonio.

Woodside no mencionó sobre la presencia de familiares de Nodal, por lo que de ser cierto que no estaban, eso da sospecha de que probablemente no están muy gustosos con la relación. De hecho, recientemente Cristina Nodal, mejor conocida como Cristy Nodal, madre del cantante mexicano, publicó una serie de imágenes por el cumpleaños de su hija Amely, y llamó la atención que incluyó fotos con Cazzu y su nieta Inti, a pesar de que la actual pareja de su hijo, es Ángela.

Nodal y Ángela Aguilar con más sospechas de boda

La versión de Woodside fue reforzada por un video que publicó el famoso maquillista italiano de novias Stefano Comelli, maquillando a Ángela Aguilar. Las sospechas aumentaron.

Según se aprecia, el video del maquillaje a la artista lo difundió el pasado 1 de junio.

Durante este fin de semana, el video del maquillista se ha extendido a través de distintas cuentas en las redes sociales, donde los usuarios han dejado sus comentarios a favor de una presunta boda entre Ángela Aguilar y Nodal.

Otro aspecto que refuerza la versión de boda entre Nodal y Ángela Aguilar es un dato viral que publicó la usuaria @Gladysbanda en X, precisando varios detalles. Uno de éstos, es que el mismo maquillista italiano publicó el 30 de mayo que maquilló a la modelo Mónica Corgan, mejor amiga de la cantante. Comparaciones de las fotos del sitio donde maquilló a ambas demuestran que estaban en la misma habitación. Además, la usuaria replicó una foto de las dos amigas, en donde se aprecia a Ángela con un anillo.

Stefano Comelli no especificó dónde las maquilló, pero por equivocación, Corgan dio a conocer en la ubicación que fue en el Hotel Splendide Royal.

La relación entre Ángela, de 20 años, y de Christian Aguilar, de 25 comenzó a rumorarse pocos días después de que él anunció el pasado 23 de mayo su ruptura con la también Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

A la nueva pareja los captaron juntos en varias partes, levantando sospechas de su amorío. La relación que quedó confirmada el 10 de junio cuando Ángela lo dijo en entrevista a Hola. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros ”, manifestó la hija de Pepe Aguilar.

Hasta el momento, ninguno de los cantantes se han pronunciado sobre su supuesta boda.