“Carlitos Valencia, escuche”: Daniela Aránguiz quiere que Fabio Agostini sea parte de la segunda versión de “Gran Hermano”

Cada vez queda menos tiempo para que comience la segunda edición de “Gran Hermano Chile”, el reality de Chilevisión que llegó a cambiar el formato y que busca mantener el éxito de la primera temporada. Aunque aún no sé sabe quiénes serán los participantes, algunos rostros como Fabio Agostini ya se están candidateando para ser parte de este programa.

PUBLICIDAD

Así lo confirmó el mismo español en una conversación con Daniela Aránguiz en una transmisión en vivo, esto mientras se estaban tomando una copa de vino y pasaban un fin de semana juntos.

En este contexto, es donde la panelista de farándula le preguntó directamente a Fabio si le gustaría ingresar a Gran Hermano, y no dudó en responder: “Sí, ¿por qué no? Me gusta la competencia y más si es un formato nuevo, experiencias nuevas”.

“Carlitos Valencia, escuche lo que está diciendo nuestro amigo”, agregó Daniela Aránguiz, haciendo un llamado al productor del reality.

El nuevo formato de Gran Hermano

Fuentes dentro del canal adelantaron a Publimetro cómo será la nueva apuesta de Chilevisión, la cual se emitirá de domingo a viernes, la edición anterior también iba en ese horario, pero los días viernes tenía un horario de madrugada en donde se emitía una fiesta.

Su animación estará a cargo de Diana Bolocco, mientras que Emilia Daiber será la única persona del mundo exterior que entrará a la casona donde convivirán los 10 famosos con las 10 personas desconocidas.

Asimismo, revelaron que habrá una importante modificación del reality es que tendrá juegos y competencias, los cuales serán comandadas por la animadora Emilia Daiber, quien será la única persona del mundo exterior que entrará a la casona donde conviven los famosos con las personas desconocidas.

El equipo que resulté perdedor tendrá que vivir una semana en el sótano en condiciones paupérrimas pasando pellejerías. Por otro lado, los que resulten ganadores gozarán de las comodidades que tendrá la planta de arriba.