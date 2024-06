Celebran el 25 aniversario de 'Los Sopranos' estrenando polémico documental sobre el rodaje de la serie

El icónico drama televisivo “Los Sopranos” celebra su 25 aniversario con el estreno de un documental que ha generado polémica entre los fanáticos y críticos por igual. El evento tuvo lugar en el prestigioso Festival de Tribeca, donde se reunieron el elenco y los creativos detrás de la serie para conmemorar su legado perdurable.

El documental, titulado “Wise Guy: David Chase and the Sopranos”, dirigido por Alex Gibney, se proyectó ante un público abarrotado en el Beacon Theatre, ubicado en el Upper West Side de Manhattan. Con una duración de dos horas y cuarenta minutos, el documental ofrece una mirada íntima y profunda al proceso de creación de “Los Sopranos”.

“Wise Guy: David Chase and the Sopranos” cuenta la historia detrás de “Los Soprano”

La apertura del documental es emblemática, recreando la secuencia de créditos iniciales de la serie, pero esta vez con el creador y showrunner David Chase sentado en el asiento del pasajero. A lo largo del documental, Chase es entrevistado por Gibney en un set recreado del consultorio de la psiquiatra Dra. Melfi.

En estas conversaciones, Chase comparte anécdotas personales de su infancia en Nueva Jersey y cómo sus experiencias familiares influyeron en la creación de la serie. Originalmente concebida como un largometraje, “Los Sopranos” encontró su hogar en HBO, la única entidad interesada en su propuesta, y así comenzó una historia que se extendería por seis exitosas temporadas.

Uno de los momentos más destacados del documental son las cintas de audición, ofreciendo a los fanáticos una visión fascinante del proceso de casting. Chase recordó las dificultades iniciales para encontrar al actor adecuado para el papel de Tony Soprano, revelando que James Gandolfini no quería inicialmente el papel y que Steven Van Zandt también había sido considerado.

A 25 años del estreno de “Los Sopranos”, su legado sigue vivo

El documental también presenta entrevistas con miembros clave del elenco, como Edie Falco, quien interpretó a Carmela Soprano, y Michael Imperioli, quien llegó elegantemente tarde al panel y fue recibido con vítores. Imperioli destacó la calidad de la producción y cómo se mantiene relevante con el tiempo.

El 25 aniversario de “Los Sopranos” no sólo celebra una serie que redefinió la televisión, sino que también resalta el impacto duradero de sus historias y personajes en la cultura popular. “Wise Guy: David Chase and the Sopranos” ofrece una mirada sin precedentes al detrás de cámaras de esta obra maestra, consolidando su lugar en la historia de la televisión.