Daddy Yankee le envía mensaje a Don Omar: “Pa’ lante guerrero”

El artista puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, envió un mensaje de solidaridad al exponente urbano Don Omar, quien reveló esta mañana su diagnóstico de cáncer.

Daddy Yankee compartió a través de sus historias en Instagram la publicación que realizó Don Omar y escribió: “Mi señor y Dios, te pedí ayuda, y tú me sanaste’. Salmos 30:2 RVC. Pa’ lante guerrero”.

El año pasado, los artistas pusieron fin a años de controversias. Fue Don Omar quien confirmó que tuvo una conversación con Daddy Yankee en la cual cerraron sus controversias y le deseó lo mejor a su colega que ahora se entregó a los caminos del cristianismo.

Desde los comienzos del género urbano, ambos exponentes tuvieron sus roces por diversos temas. En el 2015 realizaron el concierto Daddy Yankee vs. Don Omar en el cual salieron aún más divididos y años después Landrón aseguró que el equipo de Ayala le apagó la consola en una de sus presentaciones.

Mensaje de Daddy Yankee a Don Omar (Foto: Captura Instagram de Daddy Yankee)

Otra persona que dejó atrás las diferencias con Don Omar y le envió un mensaje de solidaridad, fue el productor musical y manejador de artistas del género urbano, Rafael “Raphy” Pina Nieves.

A través de su Instagram, Pina compartió la publicación de Don Omar y añadió el siguiente mensaje: “Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla”. Se trata de un versículo de la Biblia que aparece en Corintios 10:13.

Este forma parte de algunos de los mensajes que ha recibido Don Omar luego de anunciar su lucha contra el cáncer. Otras figuras como el productor Paco López, el locutor Enrique Santos y la merenguera Olga Tañón también le enviaron mensajes.

Sin embargo, el de Raphy Pina sobresale debido a la relación que ambos han tenido durante muchos años. Pina fue el manejador de Don Omar del 2013 al 2015. Sin embargo, Don Omar decidió cortar relación cuando salió de la gira “Daddy Yankee vs. Don Omar”. Luego de esto, Pina pasó a trabajar con Daddy Yankee.

La relación entre ambos desde ese entonces no ha sido la mejor ya que han tenido fuertes encontronazos públicos a través de las redes sociales que han llegado hasta los tribunales.

Hace unas semanas Pina, salió de prisión tras tres años de una condena federal por posesión de armas y al parecer ambos estarían en las de arreglar sus diferencias.